越晚越冷！四神湯店湧人潮 民眾喝湯暖胃：好過癮

入秋以來最強冷空氣報到，越晚越冷今天一早，許多民眾來到四神湯店喝湯暖胃，直呼好過癮！業者說，立冬過後，湯品的備貨量大大增加，因為從晚上開始北台灣就會逐漸轉涼。氣象署預測周三、周四會是最冷的時候，低溫可能下探15度！

剪斷豬腸，丟入熱湯中汆燙，熱煙伴隨著香氣，讓人聞了口水直流，招牌四神湯上桌，湯匙一撈滿滿都是料，天氣轉涼喝熱湯溫補，實在好過癮。

用餐民眾：「他們以前在那個，環河南路那邊，最早現在才搬到這邊，我覺得喝這個，早上吃這個很舒服，傳統的古早味啦，跟一般現在市場賣的不一樣，它比較傳統，（湯）還滿清淡的，不會像一般四神湯油油的。」

上班日一早店內人潮滿滿滿，必點組合就是四神湯加炒米粉，業者透露收到天冷影響，湯品備貨量也大大增加。

四神湯店業者張先生：「天氣冷的話，備貨量都會比較多啦，大概多三到四成。」

業者抓緊時間準備，因為入秋以來最強冷空氣報到，前氣象局長鄭明典也在臉書上PO出衛星雲圖，表示紅色小箭頭指的方向，應該就是冷空氣前緣，目前冷空氣正流經暖水面，持續南下，周一晚上開始北台灣就會降溫，週二一整天低溫落可能來到19度，到了週三，全台變冷會更有感。

氣象署預報員葉致均：「在禮拜三的清晨，以及禮拜四清晨，會是這波冷空氣，最強的時間點，我們預計像是在中部以北，跟宜蘭地區低溫，大概是落到，15度到17度左右。」

受到東北季風影響，周一周二包含基隆北海岸、宜蘭、大台北山區也會出現局部大雨，整體感受濕涼，這一週全台氣溫驟降，得等到周五才會慢慢回溫，民眾喝熱湯暖胃溫補，做好保暖準備。

