即時中心／林耿郁報導

今（14）天受大陸冷氣團影響，中部以北、東半部天氣偏冷，南部早晚亦偏冷，清晨各地低溫約14至16度，北部、宜蘭白天高溫僅17、18度，花東高溫約20、21度，中南部高溫約23至25度，入夜後溫度更低，中部以北、宜蘭低溫約12至14度，南部及花東低溫約15至17度，請多添加衣物，務必注意保暖。

降雨方面，氣象署預報，今起水氣減少轉乾冷，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區、中部山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。大台北地區及北部山區，清晨至上午仍有零星短暫雨，之後轉為多雲天氣。

離島天氣：澎湖晴時多雲，17至19度，金門晴時多雲，12至18度，馬祖晴時多雲，12至14度。

東北風明顯偏強，台南以北、台東、恆春半島沿海與空曠地區，以及各離島有平均風6級以上、陣風8級以上發生的機率，沿海風浪偏大，基隆北海岸、東半部沿海（含綠島、蘭嶼）及恆春半島有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

今天上半天中部以北、宜花地區3,500公尺左右或以上高山，有結冰或零星降雪機率，留意山路濕滑、注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日受大陸冷氣團影響，環境風場為偏北風至東北風，中南部污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海、台東地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象，影響空氣品質及能見度。

花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區，以及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南短時間可能達橘色提醒等級、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

原文出處：快新聞／越晚越冷！大陸冷氣團發威 高山或有零星降雪

