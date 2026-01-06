越晚越冷！強烈冷氣團今起南下 全台急凍低溫恐跌破5度

今日強烈冷空氣南下，到週六前強冷空氣持續籠罩，清晨平地低溫恐跌破5度。資料照，李政龍攝



今日（1/6）強烈大陸冷氣團南下，清晨受輻射冷卻影響，全台最冷為台南市楠西區8度，氣象署一早針對北北基桃等12縣市發布低溫特報。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今日全台低溫在8度左右，到週六（1/10）前強冷空氣持續籠罩，清晨平地低溫恐跌破5度，冷空氣將發展為入冬首波寒流，提醒民眾注意防寒、保暖。

縣市預報。氣象署提供

氣象署指出，強烈大陸冷氣團今起南下，東半部及恆春地區有局部短暫雨，北部短暫降雨後為多雲的狀況，中南部天氣則為多雲到晴，清晨受輻射冷卻影響，低溫恐跌破10度，氣象署已針對基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市及宜蘭縣發布低溫特報。

氣象署清晨發布低溫特報。氣象署提供

氣象署表示，明日（1/7）至週四（1/8）將是這波強烈大陸冷氣團影響最顯著的時刻，屆時中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚也冷，預估這兩天中部以北、宜蘭及金門、馬祖低溫僅9至13度，南部、花東及澎湖約13至16度，近山區平地及空曠地區溫度可能更低。

吳德榮在「洩天機教室」專欄撰文指出，根據最新歐洲模式模擬顯示，今起來襲的是乾冷的空氣，各地降雨會越來越少，尤其入夜後氣溫會驟降，東部、中南部日夜溫差超過10度，提醒民眾外出時記得攜帶備用衣物，適時穿脫。

這波冷氣團明、後兩天影響最為劇烈。氣象署提供

吳德榮表示，根據最新模式模擬顯示，週六前持續受強冷空氣影響，由於水氣不多，天氣晴朗穩定，輻射冷卻效應會更加顯著，清晨低溫恐跌破5度，台北測站也會出現10度以下低溫，發展為入冬首波寒流。

這波冷氣團屬乾冷局部短暫降雨。氣象署提供

吳德榮也提醒，未來幾日天氣晴冷，白天在陽光下或許不會感到特別寒冷，但是太陽下山後溫度就會迅速降低，日夜溫差變化相當劇烈，年長者及心血管疾病患者尤其要特別注意；週六白天至下週一（1/12）冷空氣逐漸減弱，水氣同樣不多，白天氣溫也逐日漸升，但早晚氣溫仍很低，仍需注意日夜溫差。

