越晚越冷！強烈冷氣團「急凍4天」 北部轉濕冷探8度

氣象專家吳德榮表示，今(20)日強冷空氣南下，北台愈晚愈濕冷，明至週五為冷空氣影響最明顯時刻，達到強烈大陸冷氣團標準，本島平地最低氣溫約能降至8度左右。

一週降雨趨勢。（圖／中央氣象署）

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新(19日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(20)日強冷空氣南下、氣溫驟降、北台愈晚愈濕冷，北部、東半部有局部雨；中南部多雲時晴，氣溫亦降，晚轉冷。各地區氣溫如下：北部15降至10度、中部11至22度、南部13至25度、東部11至23度。

廣告 廣告

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明至週五(21至23日)強冷空氣盤據，明日、週四北台濕冷、北部、東半部有局部雨；週五北部轉乾、雨後多雲，東半部仍有局部短暫雨；三天中南部多雲時晴，白天偏涼、早晚冷。歐洲模式最新模擬，這波冷空氣仍以符合「強烈大陸冷氣團」(台北測站≦12度)的機率為最高，本島平地最低氣溫約能降至8度左右。未達「寒流」，其低溫也遠不如上波，但由於「濕冷」、感覺還是很冷，要注意保暖、莫輕忽。明日、週四3000公尺以上高山(合歡、雪山、⋯等)有降雪機率；2000公尺左右(太平山)處在臨界條件，固態降水(冰霰、霧淞)機率高、飄雪仍可期待。

一週溫度趨勢。（圖／中央氣象署）

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，週六至下週二(24至27日)天氣好轉、各地轉晴朗穩定、東半部偶有零星飄雨的機率；冷空氣逐日減弱，白天轉溫暖舒適，夜間「輻射冷卻」作用、早晚偏冷，日夜溫差大。下週二晚起至週四(29日)另一波冷空氣南下，強度一般，北、東轉雨降溫，但模式還在調整，需持續觀察。

吳德榮說，最新觀測資料顯示，輕颱「洛鞍」已呈高低層分離(左圖)。最新(20日2時)氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，輕颱「洛鞍」，在菲律賓東方海面大迴轉，逐漸減弱、消散中(右圖)。

延伸閱讀

16蹲不夠看？AKB48 Team TP迎新年嗨翻 放話：蹲48次都可以！

克宮證實普丁獲邀入川普「和平理事會」 傳付315億可換永久席位

影/彭佳嶼觀光船旅客突心臟驟停！ 空勤隊外海極限吊掛