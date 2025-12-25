越晚越冷！新北5縣市跌破10度 氣象署發低溫特報

今天（25日）大陸冷氣團南下，各地氣溫明顯下降，且越晚越冷，中央氣象署發布低溫特報，今晚至明天（26日）上午，新北、桃園、新竹、苗栗及金門局部地區有10度以下氣溫發生機率，提醒民眾做好保暖。

氣象署表示，今北部、宜蘭整天濕冷，白天高溫僅18度左右，中南部22至24度，各地氣溫持續下降，今晚至明晨是此波冷氣團最低溫的時段，中部以北低溫約降至12度左右，空曠地區會再低一些。

氣象署今上午發布低溫特報，受到大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣轉冷，其他地區早晚也冷，今晚至明天上午新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣及金門縣局部地區有10度以下氣溫發生機率。

氣象署提醒民眾注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；農作物及水產養殖業注意寒害。

降雨方面，今北部、東半部、恆春半島及中南部山區降雨機率較高，尤其桃園以北及宜蘭地區有局部大雨發生機率；此外中部、東部3000公尺以上高山，以及北部、東北部2000公尺以上山區有局部降雪、下冰霰或結冰的機率。

氣象署表示，周六、日（27、28日）大陸冷氣團逐漸減弱，北部及宜蘭天氣仍較涼冷，水氣稍微減少，不過桃園以北、東半部地區及恆春半島還是有局部短暫雨，其他地區大致多雲到晴。

