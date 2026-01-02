越晚越冷！最凍探7度挑戰寒流 週末再迎「倒V型」變溫

生活中心／倪譽瑋報導

強烈冷氣團的影響預計在週日白天減弱；而下週天氣待觀察，溫度可能有機會呈現「倒V型」變化。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書）

強烈冷氣團持續！中央氣象署發布低溫特報，提醒民眾留意越晚越冷，前中央氣象局局長鄭明典觀察近日台北氣溫變化，也說「看來有機會挑戰寒流」。詳細天氣變化，氣象粉專「天氣風險」發文說明，未來有兩波溫度低點，最冷的今晚到明晨，中北部、東北部空曠地區低溫可能剩7至9度、第二波低點是明晚到週日（4日）清晨，同區域約在8至10度或以下。週日白天回暖後，下週可能又轉冷。

氣象署估冷氣團持續影響 天氣風險提醒2低溫點

廣告 廣告

稍早中央氣象署預報，跨年後強烈大陸冷氣團報到，各地氣溫偏低。這波冷氣團要減弱，預計得等到週日，各地白天氣溫回升，但清晨仍較冷、中南部日夜溫差大；降雨則是多雲到晴。

天氣風險詳細說明天氣變化，明（3）日強烈冷氣團仍持續影響，預計今晚到明晨是「第一次的溫度低點」中北部、東北部都市地區低溫10至12度，空曠地區低溫7至9度；南部及花東都市地區低溫12至14度，空曠地區有機會降到10-12度間，這波最冷「務必要注意保暖」。降雨則是剩花東、恆春半島還有零星飄雨的機會。

週日天氣回暖、雨勢也緩

天氣風險指出，「第二次的溫度低點」是明日晚間到週日清晨，受到輻射冷卻影響，要留意局部單點的極低溫發生情況，中北部、東北部都市地區低溫11至14度，空曠區仍可能降到8至10度或以下；南部及花東都市地區低溫14至16度，空曠地區仍可能降到12至14度或以下。

不過到了白天，隨著大陸冷高壓中心東移出海後消失，冷氣團強度較為減弱，天氣風險預計，苗栗以北到宜蘭高溫可望回升到19到22度，陽光底下會慢慢變得舒適，無陽光或有風處還是較冷涼；中南部及花東地區高溫21至24度，感受上會比北台灣再好一些。降雨則是各地空氣明顯偏乾，多為晴到多雲的天氣型態。

下週天氣待觀察 可能有第二波冷氣團

氣象署指出，下週一、週二（5日、6日）預計還有一波強烈大陸冷氣團逐漸南下，但影響時間及程度仍有不確定性。天氣風險則分析，目前看來，下週有機會是溫度偏低的一週；降雨方面，除了迎風面地區有時雲量較多，偶有局部降雨外，天氣方面大致偏乾、較為穩定。

更多三立新聞網報導

中共軍演「跨年夜被女友綠了」 役男營中痛哭：存錢贊助開房

新北元旦起發錢！限量商圈券「共計142萬」 19發放地點一次看

2026拿好康！LINE「20組免費貼圖」一次看 多款太慢就領不到

外國人來台「看到物價是日本兩倍」不解：真的很同情台灣勞工

