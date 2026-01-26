越晚越冷！東北季風南下「最冷下探11度」 13縣市防8級陣風

東北季風增強，今日北部與東北部氣溫下降。（本刊資料照）

東北季風增強，今日北部與東北部氣溫下降，明日受其影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；華南雲雨區東移，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區及澎湖、金門、馬祖有零星短暫雨。

吳德榮於氣象應用推廣基金會表示，最新歐洲模式模擬顯示，今（27日）東北季風逐漸南下，氣溫漸降，北台灣越晚越冷；北部雲量多、降雨機率逐漸提高，東半部轉有局部短暫雨，中南部影響小、多雲時晴。各地區氣溫分別為北部19降至12度、中部13至22度、南部14至25度、東部13至24度。

今晨4時20分紅外線色調強化雲圖顯示，中部以北雲層很多（左圖）。4時30分雷達回波合成圖顯示，降水回波大多在東半部海上（右圖）。

明（28日）北部雨後多雲、中南部晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨，北台偏涼微冷；週四至週六（29至31日）各地晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨，氣溫逐日回升。這波冷空氣以符合「東北季風」的機率最高，週三晚、週四晨氣溫降至最低時，台北測站約降至15度左右，但本島平地最低氣溫仍可降至11度左右。

週六晚另一波冷空氣南下，北部雲量增多、東半部轉有有局部雨；下週日、一（2月1、2日）冷空氣影響，西半部轉晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨，北台偏涼微冷。下週二至週四（3至5日）冷空氣逐日減弱，各地晴朗穩定、白天氣溫逐日回升，但因輻射冷卻、早晚氣溫低，日夜溫差大。

吳德榮最後進一步說明，下週三、四的清晨，台北測站有短暫降至14度，而觸及「大陸冷氣團定義」的機率。這兩波冷空氣雖不強，但帶來冷、暖交替，多變的天氣，應注意衣著調整。

中央氣象署發布陸上強風特報。（翻攝自中央氣象樹官網）

中央氣象署4時24分發布陸上強風特報，東北風增強，今日上午至明日晚上桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義縣、台南、屏東、台東、澎湖、連江局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。在戶外請小心路樹、不堅固建築或定置物被強風吹落之碎片；戶外工作者請注意安全。

