越晚越冷！東北季風增強北台低溫14度 高山有望降雪

晚間起至明(4)晨為最冷時間點，低溫下探14度，3500公尺以上高山有零星降雪機率。（圖為陽明山下雪示意圖) 圖：氣象署／提供

[Newtalk新聞] 今(3)日東北季風增強，北台灣轉濕冷會有明顯降溫，且越晚溫度越低，對此，氣象署指出，晚間起至明(4)晨為最冷時間點，低溫下探14度，3500公尺以上高山有零星降雪機率，預計週末回溫，但下週馬上又有另一波冷空氣接力報到。

氣象署指出，受到東北季風增強影響，中部以北、東北部白天感受偏涼，溫度一路下降，目前華南有中層水氣逐漸通過，西半部雲量偏多，北部、東北部及花蓮降雨持續，新竹以北、宜蘭及花東交界有明顯降雨，屏東也有零星降雨情形，越晚天氣會越冷。

廣告 廣告

預計這波冷空氣最冷的時間點，是今晚起至明晨，明後天整體偏涼，今天北部及東半部白天約20度；晚間到明晨中部以北、東北部低溫下探14、15度，其他地區也只有16至18度，中部以北3500公尺以上高山有零星降雪機率，類似天氣將持續到5日。

週末高壓出海減弱，台灣回到東風環境，各地水氣減少回溫，但基隆北海岸、大台北山區、宜花及恆春仍有零星降雨，白天各地23至25度以上，不過要留意日夜溫差大；下週又有東北季風影響，北台灣再降溫1、2度。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

基隆河汙染源找到了？今成立「前進指揮所」清淤檢測

追雪族注意！東北季風12/3來襲 北台高山有望降雪

未來一週降雨趨勢。 圖：氣象署／提供