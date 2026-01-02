越晚越冷 氣象署：未來一週只有週日回溫

根據中央氣象署最新天氣預報，台灣今天(2日)受到強烈大陸冷氣團影響，氣溫持續下降中，最冷的時間點預計落在今晚到明天清晨；氣象署呼籲民眾出外活動一定要注意保暖。而未來一週只有4日會回暖，其他時間也以低溫居多。

入冬強烈大陸冷氣團來襲，中央氣象署2日上午表示，目前全台各地氣溫仍逐漸下降當中，在台中以北和外島都普遍在攝氏12度以下，北部近山區以及北海岸、馬祖地區甚至有低於10度的情況，清晨最低溫出現在新北石門，只有9.3度，並持續下降中。

氣象署預報員葉致均表示，預計今天冷空氣會持續增強，最冷的時間點將落在今晚到明天清晨。他說：『(原音)在今天晚上到明天清晨的這段期間，在整個台南以北，宜蘭跟花蓮、花東縱谷這一帶，還有在高屏的近山區還有外島的金門跟馬祖，都是容易會有十度以下的低溫，所以請大家在今天晚上到明天清晨要外出活動的話務必要做好保暖的工作。』

而這波冷空氣到周日(1/4)會逐漸回暖，各地氣溫可望回升到攝氏20度以上。但下周一(1/5)開始又有另一波的強烈大陸冷氣團抵達，溫度又將下滑。

至於在水氣部分，氣象署表示2日上半天在迎風面地區仍有較多降雨，不過從下半天開始乾冷空氣逐漸移入，北部跟山區的降雨將會逐漸緩和。而下週一跟週二的水氣也較多，但週三之後只剩迎風面會有零星降雨。

氣象署表示，未來一週除了4日外，其他天台灣都受到強烈大陸冷氣團影響，5日嘉義以南要留意局部霧或低雲影響。至於降雪機率，今天上午在北台灣1500公尺到2000公尺高山有機會，但下半天後因乾冷空氣移入，機率就逐步降低。(編輯：宋皖媛)



中央氣象署提供未來一週溫度趨勢。 (中央氣象署提供)

