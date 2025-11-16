越晚越冷！苗栗以北連2天探12℃ 東北部入夜防大雨

今天(17日)東北季風增強，氣象署表示，天氣愈晚愈涼，雨勢也越明顯，尤其基隆北海岸、東北部地區及大台北山區下雨時間長。氣象專家吳德榮也指出，週三、四的清晨苗栗以北將出現12度左右的平地最低氣溫。

今天(17日)冷空氣南下，全台氣溫變化有感。（圖／中央氣象署）

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄指出，今(17日)晨觀測資料顯示，東北季風前緣逐漸接近，北海岸、東北部已有局部降雨(圖)。最新(16日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日入秋以來最強冷空氣開始南下，迎風面北部、東北部及東部轉有雨，氣溫逐漸下降，北海岸、北部山區及東北部有局部較大雨勢，應注意。今日各地區氣溫為：北部25降至17度、中部18至30度、南部19至31度、東部17至29度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明(18)日東北季風迎風面水氣偏多，北部、東北部及東部有局部短暫雨，北台溼涼微冷，中南部白天舒適、早晚微冷。週三、四(19、20日)迎風面水氣逐日略減，週三北部、東北部及東部仍有局部短暫降雨的機率，北台偏涼微冷，週四北海岸、東北部仍有局部短暫降雨的機率，白天起氣溫略升。週三、四的清晨苗栗以北將出現12度左右的平地最低氣溫，台北氣象站則降至16度左右，雖離「大陸冷氣團」的強度、有段差距，但氣溫比前週低了不少，仍應注意穿著調整。

今(17日)晨4：10真實色雲圖(左圖)顯示，北部近海已有東北季風激起的厚實低雲。伴隨降水回波消長(中圖)。北海岸、東北部已有局部降雨(右圖) 。（圖／翻攝自氣象應用推廣基金會）

吳德榮提醒，最新模式模擬顯示，週五至下週日(21至23日)迎風面仍有水氣，北海岸、東北部偶有局部短暫雨的機率，背風面晴朗穩定；週五、六北台偏涼，中南部白天舒適、早晚涼。下週日東北季風減弱，各地氣溫回升。

此外，氣象署也說，今天(17日)東北季風增強，強度會比過去幾波來得強，且迎風面水氣多，雨勢愈晚愈明顯，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區下雨時間長，有局部大雨發生的機率，桃園以北其他地區降雨機率也高，至於竹苗及花蓮也會有局部短暫雨，台東、恆春半島及中南部山區也有零星降雨，中南部平地為多雲到晴。

