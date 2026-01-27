越晚越冷！連續2波東北季風 氣溫2升2降「春節天氣一次看」

氣溫要開始變冷了，連續兩升兩降，民眾要特別留意衣物的添加。示意圖／攝影劉耀勻

今天（27日）起東北季風增強，越晚越冷，而且會有連續2波東北季風報到，氣溫將會兩度又升又降，短短時間內冷熱交替，需要特別留意。另外，鏡報也為您整理春節期間的天氣，讓您掌握出遊時衣物該怎樣搭配。

明天（28日）將是這波東北季風最強的時候，天氣風險公司黃國致表示，受華南雲雨區東移影響，台灣周邊水氣偏多，中部以北及東北部地區容易有局部短暫陣雨，今天週二晚間至明天週三清晨，大台北山區、基隆北海岸及東北部地區有局部較大雨勢發生。

氣象專家林得恩也表示，最低溫才剛要開始，根據中央氣象署氣候統計資料顯示，台灣每年的平均氣溫的季節變化多成對稱的分布，最低溫通常會出現在1月下旬至2月初的機率最高，平均溫度為攝氏17至18度左右；之後氣溫就會開始向上回升。

黃國致說，到了週四、週五（29日、30日）東北季風減弱，水氣也跟著減少，僅基隆北海岸、東部地區及恆春半島有零星短暫雨。氣溫方面，白天氣溫回升，北部及宜蘭地區高溫可回升到19至21度，中南部及花東地區高溫更可達24至26度；夜晚清晨受輻射冷卻影響，仍會感覺到冷，北部及西部地區有14至17度低溫發生，空曠處及近山區氣溫會再低個 2、3 度，中南部地區日夜溫差仍大。

一週溫度預測。圖／中央氣象署

黃國致提醒，但是到了週六（31日），有一波鋒面會通過台灣北部，還有一波東北季風報到，預計持續影響至下週二（2月3日），再加上華南水氣移出影響，週末期間台灣周邊水氣增多，北部、東部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興預測農曆春節天氣，他說，2月起至3月上旬，氣溫正常至偏暖的機率較高；2月中旬起至3月上旬，宜蘭降雨以正常至稍偏多的機率較高，外出可以留意一下。



