越晚越冷！11縣市低溫特報「探10度以下」 持續到明早

受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，氣象署發布低溫特報，台南以北及金門有局部10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。另外針對蘭嶼、綠島、桃園市、屏東縣、澎湖縣發布強風特報。

氣象署夜間發布低溫特報，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、金門縣有局部10度以下氣溫（黃色燈號），影響時間為13日晚上至14日上午。

提醒民眾，注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。

另由於東北風偏強，13日晚上至14日下午蘭嶼、綠島、桃園市、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

