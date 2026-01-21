越晚越冷！15縣市低溫特報 「非常寒冷區域擴大」探10度以下

受到強烈大陸冷氣團影響，氣象署下午發布低溫特報，今（21日）、明（22日）兩天苗栗以北、宜蘭地區及金門、連江有持續10度左右氣溫發生的機率，台中、南投、雲林、嘉義、台南地區有10度以下氣溫發生的機率，非常寒冷從5縣市擴大到10縣市。粉專「氣象報馬仔」發文提醒，今晚起至周五（23日）清晨，強冷空氣主力將大舉南下。

氣象署發布低溫特報，新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率；台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署呼籲，加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖。

氣象報馬仔在臉書粉專發文指出，今晚起到周五清晨，強冷空氣主力將大舉南下，氣象署已發布低溫特報，全台於明後清晨出現大範圍低溫機率高，特別是中南部及空曠地區，在夜間強輻射冷卻條件下，降溫將更加明顯，局部地區有機會出現10度以下低溫，提醒民眾深夜及清晨時段是這波強冷最有殺傷力時段。

