越晚越冷！17縣市低溫特報 今晚明晨探10度以下
受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，氣象署發布低溫特報，提醒今(8日)晚至明(9日)晨局部地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意。
低溫區域
【黃色燈號(寒冷)】
新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。
氣象署表示，注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。
