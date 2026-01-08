越晚越冷！17縣市低溫特報 今晚明晨探10度以下

台北市 / 綜合報導 野柳海洋世界是很多台灣人的兒時回憶，明星動物像是海獅、海豹和海豚的表演秀，到現在還是吸引大批遊客，但歡笑與掌聲的背後，動保團體發現海獅、海豹在後場的居住環境，竟然只有大約2坪大，比豬圈還要小，水池也只有牠們身高的一半，海獅們沒有空間活動，只能無助繞圈！另外，海豚母子和1隻雌性海豚，也被困在只有3輛巴士大的小水池，時間超過1年，飼養環境恐怕危害動物福利。面對動保團體指控，園方強調已經 將海豚 分池飼養，另外，針對居住空間則表示都有符合國際規範，平時也會讓海獅、海豹外出活動。海獅跟著訓練師的指令，用前鰭支撐住全身重量，把尾鰭高高翹起，站在看台上吐出舌頭，乖乖張大嘴巴，讓觀眾們看看牠的牙齒，這是位在新北市的野柳海洋世界，但在光鮮亮麗的表演背後...。動保團體，拍下海獅海豹的宿舍，就在舞台後面，每隻動物只能分到，大約兩坪大的空間，水池深度也不到牠們半身高。台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏：「(海獅住所)基本上就是像豬圈這樣子，然後就是完全是水泥化的環境真的連一根草都沒有，以海豚的圈養環境來說，它大概就是1個表演池跟6個小小的飼養池，其實最大也不過就是長25公尺寬16公尺，然後水深只有三公尺。」表演完回到後場只能原地繞圈，對高智商的牠們來說，無疑就像是酷刑，想游動就會碰到牆面，長時間的監禁讓牠們出現刻板化行為。台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏：「那牠們(海獅)其實目前為止，牠們其實真的就是被單獨個體化的圈養，事實上這對動物的心理來說是一個非常大的緊迫，讓牠完全沒有辦法跟牠的同伴有任何互動，那刻板行為嚴重的時候動物甚至會出現自殘的狀況。」除了居住環境硬體設備問題，動保團體也抗議，野柳海洋世界不顧共識，私下持續繁殖，直到去年中再次前往現勘，才發現園區竟然有十隻海豚，和官方公布的九隻數據不符。野柳海洋世界業務客服部經理林筱恩：「目前園區已經將公海豚還有母海豚分池來做飼養，那我們的場域內的一個海豹海獅的居住場所，牠的生活環境也都有協會的認定，並沒有違反任何動物福利。」野柳海洋世界保育員候組長說：「每一場展演的空檔我們是都讓動物出來，不然牠在裡面牠是要憋死。」對此業者出面澄清，都有按照相關規範，也絕對沒有虐待動物的情事。 原始連結

