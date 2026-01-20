越晚越冷！7縣市低溫特報 新竹以北「非常寒冷」

中央氣象署今（20）日下午發布低溫特報，強烈大陸冷氣團南下，明（21）日至23日強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷；今傍晚至明日新竹以北地區有持續10度左右氣溫發生的機率，苗栗地區及金門有10度以下氣溫發生的機率。

低溫特報顯示，20日下午至21日晚上，橙色燈號（非常寒冷）區域：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣；黃色燈號（寒冷）區域：苗栗縣、金門縣。

氣象署表示，今天隨著強烈大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣寒冷，其他地區早晚也偏冷，清晨北部及宜蘭低溫約14至16度，中南部及花東16至18度，白天北部及宜蘭高溫只有16至18度，花東20至22度，中南部24至26度，到了今晚至明日，各地溫度會進一步下降，西半部及宜蘭夜間低溫只有11至13度，花東為15至16度，尤其苗栗以北及金、馬將有10度左右或以下氣溫發生的機率。

廣告 廣告

降雨方面，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有廣泛且持續性的降雨，並有局部大雨發生，新竹以北及花蓮地區也有局部短暫雨，台東及恆春半島則有些零星短暫雨，其他地區則為多雲到晴的天氣。

更多中時新聞網報導

經典賽》台灣隊長領軍 中華隊誓奪8強

自然科難易適中 地震、諾獎都入題

劉容嘉斬13年情 掰了身價上億男友