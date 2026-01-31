越晚越凍！北東「冷雨彈連炸4天」 更強冷空氣下週六報到

目前這波鋒面1月31日晚間逐漸通過，且大陸冷高壓南下，2月3日清晨前最低溫下探14度，台中以北、宜蘭局部雨勢較大，不過各地降雨狀況趨緩，下週末有更強的冷空氣到來，部分山區有降雪機會。

由於大陸冷氣團南下、華南雲系東移，2月1日起北部和東部降雨時間長、影響範圍廣。（圖／中央氣象署提供）

中央氣象署預報員曾昭誠表示，受大陸冷氣團南下及華南雲系東移影響，1月31日至2月1日基隆北海岸、宜蘭到台中以北降雨時間偏長、雨區較廣，且局部雨勢可能較大，其他地區也有降雨情況發生。

2月2日起至3日期間，北部、東半部及恆春半島降雨較明顯，同時基隆北海岸、大台北山區和宜蘭有短暫雨，中南部僅有零星飄雨或毛毛雨，南部平地為多雲天氣。

這波大陸冷氣團將在2月3日清晨起轉弱，環境轉偏東風至東南風，剩下基隆北海岸、大台北山區、東半部與恆春半島有零星降雨，其他地區則以多雲到晴為主。4日至6日進一步縮減為台東和恆春半島有零星雨。

不過天氣好轉時間不長，氣象署預估2月7日會有大陸冷氣團和新1波鋒面到來，強度會比前1波更強，屆時基隆北海岸到桃園以北有短暫雨，北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區天氣多雲。

此外，1月31日至2月2日，中部以北、宜花3000公尺以上高山地區，有機會出現零星降雪或冰霰。

1月31日入夜開始變冷，下波較強的大陸冷氣團將在2月7日前後到來。（圖／中央氣象署提供）

溫度變化方面，在2月3日清晨前，北部和宜蘭地區整天偏冷，低溫14度至17度，中南部、花東清晨低溫15度至18度，白天高溫可到18度至24度。

3日白天起各地些許回溫，北部來到18度至20度，4日至6日各地清晨也有16度至18度，白天高溫有望再升到20度以上，中南部更上看25度。

7日起有新1波冷空氣影響，北部、宜蘭當天清晨降溫到13度至15度，白天高溫也只有15度，中南部則是入夜後出現涼意。

