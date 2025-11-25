越晚越涼！台電曝「禦寒NG行為」：容易超負載釀災

隨著東北季風影響，今天（25日）各地越晚越涼，預估今晚低溫中部以北及宜蘭會來到15、16度，中南部及花東為17至19度，許多民眾會煮火鍋、燉湯來滋補暖身，對此台電提醒，天冷抗寒的同時，也要注意用電安全，以免發生意外。

台電提醒，天冷抗寒的同時，也要注意用電安全，以免發生意外。 （示意圖／Getty Images）

台電在臉書專頁「台電電力粉絲團」發文，表示天氣一冷，很多人會煮火鍋、燉湯來滋補暖身，使用電熱水瓶、快煮壺、微波爐等電器的頻率也隨之增加，對此台電提醒，天冷抗寒的同時，也要注意用電安全。因為高功率家電耗電量及消耗的功率都較高，因此最好使用專用迴路的插座；倘若同一迴路上，插著多個高功率家電，並且同時開啟使用，就容易超過負載而釀災。

台電也舉出常見的延長線插座為例，額定電流15A，額定功率1650W（電流15Ax電壓110V），如果1100W微波爐以及660W電熱水瓶插在同一插座上同時使用，就會超過負載 （1100W+660W大於1650W）。

此外，冬天許多人會使用電暖器，過去台電也曾分享3大要點，提醒民眾多加留意：

要保持安全距離：電暖器使用時要跟寢具、衣物、沙發、窗簾等易燃物保持1公尺以上的安全距離，睡覺時也別讓電暖器面向床邊棉被，以免引燃起火。

要使用專用插座：電暖器消耗的電功率較大，要用專用插座，避免跟其他電器共用插座，否則容易造成用電負載過高。

要定時及睡前關機：建議入睡前或不用時，就將電暖器關閉電源拔插頭，避免熟睡後電暖器仍持續加溫或長時間運轉造成危險。

撰稿：吳怡萱






