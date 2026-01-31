越晚越濕冷！今下探12度 「霸王寒流」將至？歐美預測分歧

今天北台越晚越濕冷，請民眾注意保暖。示意圖／攝影劉耀勻

今天（31日）有鋒面通過台灣，再加上東北季風影響，各地雲量多大致為陰時多雲天氣，且都有短暫陣雨發生機會。北台越晚越冷，本島平地最低氣溫約降至12度！至於2月7日開始還會有一波冷空氣南下，不過歐美預測相當不同，氣象專家吳德榮說還要再觀察。

天氣風險公司薛皓天指出，今天僅迎風面北海岸至東北部累積降雨稍多，南部地區降雨會稍集中於山區，不過仍有海上對流移入帶來陣雨發生。明天（2月1日）轉受東北季風及華南雲系東移影響，各地大致維持陰或多雲有短暫陣雨天氣，仍以南部地區降雨較不明顯，氣溫也隨東北季風強度增強而再下降。

高山可能降雪

薛皓天表示，本波冷空氣強度可接近或達大陸冷氣團等級，請多注意保暖防寒，另外隨著冷空氣移入，且中層（700hPa）有明顯水氣移入，預估在今夜至週一（2月2日）清晨前中部以北3000公尺以上高山有路面結冰、冰霞或降雪發生。

吳德榮在氣象應用推廣基金會指出，今天冷空氣南下，強度與上波東北季風類似，各地氣溫漸降，北台越晚越濕冷、本島平地最低氣溫約降至12度，台北測站接近15度；北部、東半部及中部局部地區轉有短暫雨。

最新模式模擬顯示，明天至下週二（2月3日）冷空氣影響，北台偏冷，其他地區早晚冷，本島平地最低氣溫約能降至11度，台北測站則可降至15度左右；明天、週一北部、東半部及中部局部地區有短暫雨，3000公尺以上高山有飄雪機率。下週二先西後東、降雨停歇，天氣好轉。

霸王級寒流將至？

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，下週五（2月6日）晚起鋒面抵達，7至9日另一波「很強」的冷空氣南下。不過，歐洲（ECMWF）與美國（GFS）的動力模式及其AI模式，4種模擬不但強度很分歧（歐洲模擬為強烈、美國模擬亦將原超強寒流大幅調弱為強烈），氣溫最低的時間也不一樣，且皆持續調整中，所以不要急著下定論，應持續觀察。



