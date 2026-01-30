越晚越濕冷！氣溫下探11度 「這時間」才好轉升溫

今起氣溫逐漸下降。（圖／劉耿豪攝）

氣象專家吳德榮今（31）日引述歐洲中期預報中心（ECMWF）最新模擬資料指出，受到冷空氣南下影響，各地氣溫將自今日起逐漸下降，北部地區愈晚愈感濕冷，預估本島平地最低氣溫將降至約12度，臺北測站接近15度。北部、東半部及中部部分地區將轉為有短暫降雨的天氣型態。

各地氣溫預估如下：北部19降至12度、中部14至23度、南部15至25度、東部13至25度。

氣象模式顯示，明日至下週二（1日至3日）仍受冷空氣影響，北台灣偏冷，其他地區則為早晚冷。預估平地最低氣溫可達11度，台北測站最低也將接近15度。下週日與週一，北部、東半部及中部局部地區將有短暫雨，且海拔3000公尺以上高山有出現飄雪機率。下週二起，降雨將自西向東逐步停歇，天氣將好轉。

下週三至週五（4日至6日），冷空氣影響將逐日減弱，各地白天轉為晴朗、溫暖舒適，但早晚仍偏冷，日夜溫差顯著增大。由於夜間輻射冷卻效應，部分縣市平地最低溫將下探至10度以下。值得注意的是，週四（5日）清晨，台北測站也有可能短暫觸及大陸冷氣團定義（14度以下），需特別留意保暖。

雖然這波冷空氣整體強度不算極端，但氣溫波動大，呈現冷暖交替、日夜溫差大的特徵，氣象專家提醒民眾應依氣溫變化適時調整衣著，特別是年長者與幼童應加強保暖措施。

此外，根據最新模擬資料顯示，週五（6日）晚間將有鋒面接近，緊接著在7日至9日將迎來另一波「很強」冷空氣南下。不過目前歐洲模式（ECMWF）與美國GFS動力模式及其AI版本在模擬結果上存在顯著差異，不僅強度預估落差大，歐洲版本預估為強烈，美國版本已由超強寒流調整為強烈程度，連最低氣溫出現的時間點也有所不同，且模擬結果仍在持續調整中。

