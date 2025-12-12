越晚越濕冷！3縣市大雨特報 1路下到明天

受到東北風影響，氣象署發布大雨特報，今（12日）晚至明（13）日基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨。

氣象署晚間發布大雨特報，12日晚上至13日上午，基隆、新北市、宜蘭縣有局部大雨發生的機率。13日晚起大陸冷氣團南下，中部以北及東北部氣溫下降；基隆北海岸、台灣東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率。

由於東北風偏強，氣象署也發布強風特報，12日下午至13日晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），在戶外請小心路樹、不堅固建築或定置物被強風吹落之碎片；戶外工作者請注意安全；加強牢固戶外物品；行車減速慢行，留意大眾運輸延誤訊息。

