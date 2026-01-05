越洋專訪》《怪奇物語》大反派享受「凌晨上工」 最想挑戰莎翁筆下人物

《怪奇物語》最終結局日前上線，飾演反派的傑米坎貝爾鮑爾（右）以及莎蒂辛克接受本報專訪。（Netflix提供）

Netflix超夯影集《怪奇物語5》在日前迎來大結局，陪伴粉絲9年半的故事正式落幕。劇中飾演大反派「威可那」的英國演員傑米坎貝爾鮑爾以及飾演受害者的莎蒂辛克接受專訪時各自提到了劇終後最想念的部分，除了一同演出的夥伴外，平時拍攝前總要花上數小時進行裝扮的傑米竟然笑稱：「最懷念的會是早起和熬夜，因為那是我可以放音樂的時間！」

每次拍攝幾乎都是第一個到片場，傑米一點也不覺得苦，反而稱自己非常喜歡這樣的感覺，「在沒人起床的時段開車穿過亞特蘭大是非常特別的體驗。我也很喜歡成為第一個到片場工作的人，我真的很享受。在劇組人員抵達前看著舞台，那種感覺非常奇妙。我只是覺得自己能做到這點非常幸運。」

廣告 廣告

9年半的時間，劇組與演員之間都建立了好感情，莎蒂辛克分享，最想念的就是和這一大群演員一起飾演的這些角色，「每個人都已經成為我生命中極其重要的一部分。」不少粉絲也是透過這部影集認識莎蒂辛克，她坦言，《怪奇物語》佔據了她大部分的童年時光，「因為這部劇我才成就了現在的自己，它教會了我很多關於自我和表演專業的知識、帶給我無價的經驗，如果沒有這部劇和這群人，我會是一個完全不同的人。」

在拍攝《怪奇物語》最後幾場戲時的感受，2人都直呼非常激動，傑米形容「那種感覺像是突然之間它（結局）就近在眼前、正在發生。有人幫我拍了一張照片，我看起來真的就像一個剛放下所有負擔，心想著『一切結束了、完成了』的男人。」

而他演出的反派角色「威可那」，已成為粉絲心目中的經典，談起角色能深受喜愛的原因，他則說：「我希望是因為他們能在某種程度上產生共鳴，不一定是認同他的行為，而是能為他感到心疼。他並不只是一個無緣無故作惡的怪物。我希望這是部分原因。」被問到往後有沒有想挑戰的其他反派？他想了想後表示：「某些莎士比亞筆下的角色一直很吸引我，所以也許在未來某個階段，我會想挑戰莎翁的反派。」

更多中時新聞網報導

MLB》洋基冬天靜悄悄 放掉今井球迷痛

丁噹演唱會前生日 許願高雄連唱兩天

2026年台灣體壇五大焦點》混血好手助陣 最強打線盼突破8強