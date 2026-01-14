越洋直擊》新加坡AI沉浸體驗！數位科技如何融入人民日常？

當多數國家仍追逐ChatGPT帶動的生成式AI熱潮時，新加坡早已在浪潮來臨前，完成制度、人才與應用場景的布局。《 遠見》越洋直擊不拚算力、不比晶片，而是選擇「AI服務化」的路徑：以制度整合資料、以國家力量推動應用、以人為核心設計科技，讓AI成為公共財。同樣資源有限、卻必須仰賴科技走向世界的台灣而言，是否也該及早思考：如何為下一個世代，鋪好關鍵的智慧之路？

若問哪個國家最善於將AI轉化為治理工具，近兩年國際評比幾乎異口同聲指向新加坡。

研調機構Counterpoint Research發布的2025「全球人工智慧城市」指數，新加坡便高居榜首。國際貨幣基金組織（IMF）「2024人工智慧準備指數」，新加坡亦在174個國家脫穎而出，排名全球第一。此外，雲端大廠Salesforce發表「2025全球AI就緒指數」，新加坡僅次於美國，拿下第二名。

新加坡超前部署，從魚尾獅變身AI獅

小國能成為AI模範生，從魚尾獅變身AI獅，或可歸功於未雨綢繆得早的先行優勢。

「早在OpenAI發布ChatGPT之前，新加坡就做智慧國了。」AI Singapore前首席科學家陳祖翰說，這是少數在AI爆發前就建好制度骨架的國家。

有多早？2014年，前總理李顯龍概述了將新加坡打造成為世界首個智慧國家的計畫；2017年，成立智慧國計畫辦公室（SNPO），直屬新加坡總理公署；2019年，啟動「國家人工智慧策略1.0」，催生約150個研發團隊、900家探索AI新思路的新創企業，該策略並於2023年升級2.0版。

「新加坡是我們一個學習對象，」台中市數位發展局長林谷隆，專程飛往新加坡考察數位化政府後深有所感：「他們70％的政府部門本身沒有機房，全部上雲端。」這不僅是技術升級，更是一場長期而系統性的數位轉型。

更令人驚嘆的是，彈丸之地竟已聚集70餘座資料中心與超算設施，平均每10.5平方公里就矗立著一座。若將此密度套用至台北市，好比從西門町騎YouBike到公館短短6公里，沿途就經過了兩座嗡嗡運轉的伺服器巨塔。

人與企業為本，三階梯活化AI國力

新加坡下一個AI關鍵策略，則是以人和企業為中心，盤點出清晰且具體的發展路徑。

陳祖翰觀察，新加坡培養AI時代的人力資本，採取三階梯式布局：第一階是AI Aware，亦即全民覺察，讓每一位公民，無論年齡、學歷或職業背景，都能理解AI如何影響生活、工作與社會。

政府透過「AI for Everyone」全民課程、「AI for Kids」校園計畫等，甚至免費發放具健康監測功能的智慧手環，將數位素養融入日常。「學AI在新加坡是一個全民運動，」駐星大使童振源也發現，從小學、中學一直到大學，AI都融入到教育中。

第二階AI Ready，也就是技能預備，針對有意運用AI轉型的上班族，政府提供實戰陪跑的環境。新加坡總理黃循財曾宣布一個目標，到2027年，培養1萬5000名訓練有素的AI從業人員。

像是國家旗艦計畫「AI學徒」，便已成功帶出500位AI學徒，有志者在帶薪培訓中刻苦學習，轉型AI工程師。

「我們能否吸引夠多的新加坡人，真正學習並有效運用AI？」AI學徒計畫現任負責人、AI Singapore AI產業創新總監廖永健指出：「唯有如此，我們才能保持競爭優勢，甚至超越對手國家。」

或許已經超越了。新加坡媒體《OpenGov Asia》報導，過去一年，星國AI人才庫成長近25％。《CNBC》更披露了歐洲工商管理學院和Portulans Institute聯合發布的「2025年全球人才競爭力指數」，新加坡首次超越瑞士，拿下榜首。

第三階是產業賦能「AI Competent」，讓百工百業在政府引導下，自主發展出符合自身需求的AI解決方案。「100E」計畫應運而生，已協助100家製造、醫療、金融等中小企業，用AI解決經營痛點。

聰明的新加坡政府，甚至願意補貼國際巨頭一起幫新加坡培育AI人才。輝達、微軟、Google、IBM、美國運通等紛紛進駐獅城，設立AI卓越中心進行產學合作，迄今已逾40個。

從魚尾獅到AI獅，最終決勝AI智慧島，或許這正是新加坡給予世界最寶貴的啟示。即使是最小的國家，也能仰仗高效治理與遠見，盡力在AI浪潮中脫穎而出，厚植競爭力，主導自己的命運。

文／邱莉燕

