越洋航空將飛台北沖繩 限時來回免4000元

[NOWnews今日新聞] 日本越洋航空（JTA）自2026年2月3日開始，計劃每日運航首條國際定期航線台北(桃園)=沖繩(那霸)，機票銷售將於台灣時間2025年12月3日上午9時開始，為紀念開航，首周販售限定票價來回4000元有找。

距離台北很近的沖繩，擁有高透明度的海水、被列入世界自然遺產的豐富自然資源、獨特的歷史與文化，以及多樣的美食魅力，廣受台灣民眾喜愛。

日本越洋航空預計明年2月起天天直飛台北(桃園)=沖繩(那霸)航線，將以波音737-800執飛，從台北飛往沖繩的票價，以經濟艙來看，最低單程4888元，來回最低7176元，為紀念開航，自2025年12月3日9:00至2025年12月9日22:59期間，限定販售來回票價3952元，適用搭乘期間為2026年2月23日至2026年3月28日。

