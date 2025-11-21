越洋訪問》新學校領袖下週來台開唱！愛上金屬奇異筆：是心頭好
日本樂壇次世代代表「ATARASHII GAKKO!（新學校領袖）」將於11月30日三度來台舉辦「ATARASHII GAKKO! THE MARCHING OF AG! TOUR IN TAIPEI」演唱會。日前接受台灣媒體書面訪問，提到小籠包、珍珠奶茶都是她們每次來台的必吃清單，還有會綻放成花形的花茶也很愛，並表示已經找到自己的私房餐廳，「是最棒的餐廳，不過，地點就先保密囉！」MIZYU更透露在台北遇到的「金屬色奇異筆」是她的心頭好，但也可惜地說，每次來台行程滿檔，幾乎沒時間觀光，這次想好好走走台北的街道。
即將迎接成軍10週年，新學校領袖表示，站上科切拉音樂節的舞台是最難忘的瞬間，「那一刻讓我們感受到就像是全新的世界之門被打開。」也難忘4人第一次一起前往洛杉磯展開共同生活的日子。而從團體成立以來，「不在意他人的眼光，珍惜並發揮自己的個性，勇敢地突破界線」一直是她們的核心精神，現在這句話的含義變得更加深刻與廣闊，一開始只是遵守學校規則的同時展現自己個性的普通學生，但隨著活動的累積，視野越來越廣，「我們認為『突破框架』就是能夠真實地活出自我、做最自己的自己。」
談到幾乎成為招牌的藍白水手服造型，新學校領袖團員們表示正在一步步嘗試新的挑戰，「不過我們認為沒有任何造型可以像水手服一樣能讓我們展現這麼多可能性！」目前她們已經穿上了原創的外套和多樣化的水手服，未來也想嘗試更多不同的造型。下一個10年是否依舊會穿著水手服？成員笑說：「未來會發生什麼沒有人知道，但只要是我們4人，作為新學校領袖，希望能用靈活的方式不斷前進。」
談到最近最熱血的經驗，4人興奮地分享：「前陣子在日本的電視節目上，能和怪奇比莉（Billie Eilish）一起同台真是很熱血的經驗！我們送了新學校領袖的襪子給她，她竟然真的穿上了。下一次，希望能在舞台上一起表演！」此外，她們也完成了長久以來的心願，與泰國饒舌歌手MILLI合作，「能夠一起合作傳遞亞洲力量的2首歌曲，我們真的很開心，不論是可愛的曲風，還是充滿力量的歌曲，都一起完成了！」
對於未來的方向，ATARASHII GAKKO!保持一貫的自由態度，「其實到目前為止，我們並沒有特別設定過明確的目標。那時候根本無法想像十年後會有今天這樣的狀態。」她們希望全力挑戰眼前發生的每一件事，「也許，刻意不設定目標，本身就是我們的風格呢。」對於未來，她們充滿期待地說：「我們想把地球當作舞台，挑戰還沒去過的國家，四個人永遠朝著讓自己興奮的方向，不論前後左右，自由自在地前進！」
提到下週的台北演唱會，ATARASHII GAKKO!賣關子表示準備了特別橋段，「那是秘密，請大家期待一下吧。」她們透露這是第3次來台，距離上次的個人演唱會已經1年前了，「這次也會表演過去在海外沒有演出的歌曲，大家一定要期待喔！」台灣粉絲給她們的印象是「有很多熱情高漲的粉絲在等著我們！他們常常用日文跟我們一起唱歌，也有很多人穿著自己做的服裝來看演唱會，真的讓我們很開心。」
「ATARASHII GAKKO! THE MARCHING OF AG! TOUR IN TAIPEI」演唱會將於11月30日（日）在Zepp New Taipei舉辦，門票採實名抽選制，票價分為2800元、3000元、3200元等，在Ticket Plus遠大售票系統熱賣中。最後，ATARASHII GAKKO!也對台灣粉絲喊話：「來台北舉辦個人演唱會已經超過一年了，我們很期待能和以前來過的粉絲、第一次見面的粉絲，一起分享新的能量！See you there!」
