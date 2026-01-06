越洋訪問／金宣虎切換多國語言「韓文超卡」 讚高允貞語言天分高

金宣虎（左）與高允貞劇中在異國邂逅，牽起一段難以忘懷的緣分。（圖／Netflix提供）

金宣虎、高允貞攜手主演金牌編劇「洪氏姊妹」浪漫新作《愛情怎麼翻譯？》。劇中，金宣虎飾演一位精通多國語言的口譯員，在異國他鄉意外邂逅女明星高允貞，兩人因此展開一段難以忘懷的緣分。日前兩人接受台灣媒體視訊訪問，坦言平時鮮少獨自旅行。高允貞分享：「如果在海外遇見某個人而產生一段故事，就算不是男女關係，那個人和那個情境都會讓我記很久。」金宣虎也分析，劇中兩人的情感並非迅速萌芽，「而是旅行中那種特別時刻的美好回憶」。

此次金宣虎在劇中飾演一名精通義大利文、英語與日語的角色，他坦言英文最具挑戰性，笑喊：「因為大家都會說英文，壓力反而最大。」因此他對發音與咬字格外講究，長時間反覆練習下來，甚至練出了一點樂趣。反倒是在拍攝期間，講韓文時卻意外頻頻結巴，他自嘲：「可能同時講太多國語言了，反而連母語都說不好。」高允貞也分享，看到金宣虎一天之內不斷切換語言，換作是自己可能無法勝任，笑說：「還好是哥哥來演。」

飾演口譯員的金宣虎，需要靈活切換四國語言。（圖／Netflix提供）

不過金宣虎對高允貞則另有看法，他大讚對方相當有語言天分，並透露高允貞私下曾與福士蒼汰一起練習日文，進步速度相當驚人。對此，高允貞謙虛回應：「我比較擅長聽懂大概的意思、模仿發音，但其實不太會實際應用。如果真的要比，因為哥哥是系統性學過的，我應該還是會輸。」

因為在劇中飾演口譯員角色，金宣虎在訪問期間也特別留意這份工作，「剛剛我和允貞聊天講太久，還想『哇，這位翻譯員應該很辛苦吧』，但她翻得超完美，我們都比了大拇指！」他也感受到，口譯員除了要同時傾聽、理解並即時轉化語言內容，還得避免情緒與主觀判斷影響傳達，尤其面對冗長句子時，如果沒有立即做筆記，很容易遺漏重點，讓他直呼這是一份非常了不起的工作。

福士蒼汰在戲中和高允貞一起參加戀愛實境秀。（圖／Netflix提供）

