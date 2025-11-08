越洋返回心靈故鄉 精神研習堅定初心
2025 年海外培訓委員慈誠精神研習會第二梯次，今天上午在花蓮靜思堂正式開營，匯集全球五大洲18國家地區，總計350名學員參與。每個人飛越數千到上萬公里，轉乘好幾種交通工具，只為了回到心靈的故鄉，堅定的走在這條行善的路。
歡喜揮舞著國旗，這些學員有的人飛越數千，甚至上萬公里，繞了半個地球，轉換好幾種交通工具，才終於回到心靈的故鄉。靜思精舍｜德璒法師：「在座來自18個國家的，新發意菩薩家人 歡迎回家了。」
海外志工研習第二梯次，有來自全球5大洲18個國家地區，350名學員，共聚一堂。靜思精舍｜德璒法師：「相信大家從見習培訓，一直到準備我們給上人授證，這個過程難免會受到考驗，不過看到菩薩們今天，不畏艱難考驗 一直堅持到現在，就是有一股願力支持著我們，這就是我們信願行的方向。」
慈濟慈善基金會執行長 顏博文：「他(志工)就要從3點出發，到馬來西亞去 開始做發放熱食，你看這就是慈濟人的精神。」
慈濟慈善基金會執行長顏博文分享外派新加坡的因緣，走入慈濟，在眾生需要的時候，就是一方有難十方馳援，好比這一次花蓮光復受災，一樣是走在最前、做到最後。慈濟慈善基金會執行長 顏博文：「在當下 為了要精準救災，因為很多志工湧入，很多人不知道要去哪裡，我就趕快跟同仁，幾位年輕的主管還有同仁，一起開發這個平台。」
新加坡慈濟志工 張彧瑞：「身在新加坡 所以我們在那邊，我們是沒有辦法真正的感同身受，好像天災帶來的苦痛，所以自己也在思考說，要怎麼讓更多在地人，可以感同身受。」
印尼慈濟志工 韓蓉蓉：「就是很感動 我們可以把我們的心，聚在一起，然後把上人的法，用我們的心來一起行動。」
跨越千山萬水，海外志工回到心靈的原點，只為堅定走上行善的路。
