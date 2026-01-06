越洋連線》金宣虎多國語言狂切腦袋打結 連韓文都說不好頻NG

金宣虎（左）和高允貞在《愛情怎麼翻譯？》中首度合作。（Netflix提供）

韓星金宣虎和高允貞近日為主演Netflix新劇《愛情怎麼翻譯？》接受台灣媒體視訊訪問，金宣虎在劇中飾演精通多國語言的口譯員「周浩鎮」，他笑說，一度因為大腦切換過度，竟然在片場發生連母語韓文都說不好的窘境。

金宣虎特別提到第3集有個在拉麵店遇到一位義大利小孩因過敏暈倒的場面，當時他必須在短時間內切換日語、韓語和義大利語來處理緊急狀況，那場戲他反覆練習，正式拍攝也進行得相當順利，但到了下一場要拍攝用韓文翻譯日語的戲時，他自爆「明明是說韓語，我竟然開始瘋狂結巴，腦袋好像打結了。」並笑著補充：「因為要說太多種語言，反而母語都說不好了，那場戲NG了很多次。」

廣告 廣告

金宣虎在《愛情怎麼翻譯？》中飾演口譯員後，之後遇到需要翻譯的工作也更注重細節。（Netflix提供）

高允貞則大讚金宣虎要在日語、義大利語、韓語之間來回切換，「真心覺得他做得很好，如果是我來演這個角色，絕對做不到」，她繼續生動地描述現場情況，「有日語、義大利語、英語老師，每拍完一個鏡頭，老師們就會各自用自己的語言說『宣虎，跟著我說』，甚至一度同時出聲。」金宣虎當時只能苦笑說著請大家「等一下，請一個一個來」，讓高允貞看了直搖頭喊「這我真的做不到欸」。

金宣虎也回誇，若2人比賽語言能力，絕對是高允貞獲勝，「她在現場學習語言的能力很快，對語言的興趣也比我多，我是因為練習台詞才學的，有種『被台詞追著跑』的感覺，但允貞不同，她會主動對語言產生興趣」，更透露，高允貞會主動向參演的日本男神福士蒼汰學日語，而且學得非常快，「所以我輸了」。不過高允貞則謙虛說：「我只是在初學、還覺得有趣的階段，也比較擅長模仿，但不太會應用。如果真的要比，宣虎哥是真正學過的人，我應該會輸。」

高允貞在《愛情怎麼翻譯？》中飾演頂流明星。（Netflix提供）

飾演需要不斷轉換語言的角色後，金宣虎在訪問中也表達了對口譯老師們的敬佩，「剛才我和允貞回的答案太長，擔心口譯員會很辛苦，結果她翻譯得非常完美，我們都忍不住豎起大拇指。」他也更深刻體會到，「從事這個職業的人很令人尊敬、很帥氣，這絕對不是一個容易的工作，口譯時如果帶入太多情緒會產生誤解，而且當對方說很長時，如果不快速做筆記，很快就會漏掉內容，所以我現在會比別人更仔細、更關注地觀察口譯的工作，真的很厲害。」

金宣虎也分享了一個之前參與海外粉絲見面會趣事，當時因為麥克風出狀況，他自己說的話被翻譯後又傳回他的耳機裡，而粉絲那邊則用韓語播放著「你剛才說愛你們，對嗎？」他耳機裡卻聽到「I love you」，場面十分混亂又好笑，以及跟常合作的口譯員變熟之後，有時候會一起笑場，翻譯到一半笑出來的情況也有。而被問及哪種語言最困難？金宣虎認為是「英語」，他解釋道「因為英語是大家最熟悉的語言，發音和咬字稍有不慎就會被聽出來，壓力真的很大。」

高允貞在劇中飾演大明星「車茂熙」，與金宣虎在異國旅程中，展開一段跨越語言、心意難以「翻譯」的浪漫愛情故事，2人表示，都沒有獨旅的經驗，高允貞說「但如果在旅行中或在海外工作時遇到某個人，產生了某些故事，即使不是男女關係，那個人也會在記憶中變得非常特別，會長久留在記憶裡，跟在韓國工作的經驗很不一樣」，她補充就像茂熙不是立刻對浩鎮產生好感，「而是在旅程中那些特別的時刻創造出的美好回憶，他們的關係才能夠迅速發展」。

《愛情怎麼翻譯？》16日在Netflix獨家上線。

更多中時新聞網報導

MLB》3年短約衝身價 今井投奔太空人

黃明志賀歲出新曲 高調復工盼運勢回升

《一級棒》收視3連霸吳美琳喊阿姨激怒何妤玟