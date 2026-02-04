越洋陪診：當父母獨自回診 海外子女聽不到的「醫囑真相」

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】住在台北安養機構的80多歲陳媽媽（化名），因為癌症骨轉移引發的劇烈腰痛，主治醫療建議要做更進一步的基因定序檢查，遠在美國工作的兒女，與在台灣的陪診護理人員，一同討論後續的治療計畫。

手機螢幕的另一端是在海外工作的子女，透過即時視訊，在診間與醫師諮詢母親的的影像檢查結果：「醫師，媽媽最近痛到睡不著，是不是藥物需要調整？」「剛剛醫師提到的全基因定序檢查，和後續的治療計畫是什麼？」

現場的陪同護理師一邊安撫長輩，一邊熟練地替家屬和醫師進行諮詢，並將醫師口中艱澀的醫療術語轉譯給家屬。診後，她更協助預約了一連串複雜的自費檢查，確保長輩能安全返家。

這並非特例，而是台灣邁入高齡社會與全球化移動下，越來越多「跨國家庭」的真實寫照。

距離不是問題 「聽不懂」才是恐懼的根源

隨著子女海外就業、移民比例增加，留守台灣的長輩面臨醫療需求時，傳統的「接送及陪伴就醫服務」已顯得捉襟見肘。

「很多海外子女跟我說，他們最怕的不是沒人載爸媽去醫院，而是怕爸媽『報喜不報憂』，或是根本聽不懂醫師在說什麼。」照伴隨居家長照護理總監丁玉芝指出，當長輩年邁、聽力退化，加上對醫療資訊的理解力下降，很容易在診間發生「有聽沒有懂」的狀況。因此專業性的照護伴隨在居家醫療系統裡，不同於看護，這類服務更強調由具備護理或醫療背景的人員執行，核心價值不在於「勞力」，而在於「專業溝通」。

專家觀點：不僅是陪伴 更是「醫療翻譯官」

長期在醫學中心負責加護病房照護的丁護理師，在退休後轉職至居家長照機構，在第一線看到了這個斷層。她指出，許多長輩在診間因為緊張或認知功能退化，往往出了診間就忘記醫囑，甚至因為誤解而自行停藥或拒絕檢查。

「照伴隨的角色，就是在不干預醫療決策的前提下，確保資訊被正確接收與傳遞。」丁護理師強調，專業人員能協助釐清醫師的檢查目的、治療選項，並在診後形成清楚的書面或數位紀錄。這不僅減少了長輩反覆就醫的折騰，也避免了因溝通誤差導致的醫療風險。

從「有人顧」到「懂醫療」：照護需求的升級

這股趨勢也反映了家屬心態的轉變。采鋐健康營運長王怡文觀察到，現代子女對長照的期待，已從早期的「有人陪就好」，進階到「要有專業能力」。

「對於無法親自返台的子女來說，他們需要的是一個值得信賴的『代理人』。」王怡文分析，這個代理人必須聽得懂醫療語言、能判斷輕重緩急，並在關鍵時刻協助釐清自費項目或治療利弊。「這才是解決遠距照護焦慮的根本解方。」

補足醫療體系的最後一哩路

以公共衛生與衛教的角度來看，「照伴隨」服務其實補足了現行醫療體系中長期被忽略的一塊拼圖。

在繁忙的門診節奏下，醫師難以有充裕時間對每位高齡患者進行反覆衛教；而家屬受限於距離或專業知識不足，往往難以做出最適切的照護決策。專業陪病服務的介入，讓病人不孤單、讓家屬不缺席，更讓醫療團隊的處置能被精準執行。

隨著台灣人口結構持續老化，這類結合「醫療專業」與「生活照顧」的混合型服務，預料將成為未來長照市場的標準配備。對於跨國家庭而言，能有一位聽得懂醫師說話的專業人員陪在父母身邊，或許才是給遠方家人最安心的承諾。

