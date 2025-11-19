越活越年輕有祕訣？研究證實：睪固酮可減緩老化，醫曝現代男性最大殺手
為何同樣是熟齡男性，有些男明星越來越顯年輕，但一般男性卻愈來愈顯疲態？答案可能與男性荷爾蒙「睪固酮」（Testosterone, TT）密切相關。新陳代謝暨減重專科醫師周建安指出，規律運動與健康飲食不僅能穩定睪固酮，更是許多男星保持精神飽滿的重要關鍵。
睪固酮可減緩老化
最新刊登於《eClinicalMedicine》的跨國研究亦印證此觀點。研究整合中國、美國與英國四大健康資料庫，分析超過 1.7 萬名男性血液檢測資料，以「生物學年齡」反映身體老化速度。結果顯示，在三個大型隊列中，睪固酮每增加一單位，老化加速值便下降 0.01 至 0.078 年。
英國研究團隊更進一步追蹤同一批男性 4 年後的變化，結果發現睪固酮提升幅度最高的前 25% 男性，其老化加速值平均下降 0.12 年，顯示良好的睪固酮水平能有效「拖慢」身體老化時鐘。
失去睪固酮保護，老化速度加快
相反地，一旦失去睪固酮的保護，老化速度更明顯加快。研究分析 38 名進行前列腺癌切除後、接受雄激素剝奪療法（ADT）患者，發現其睪固酮濃度下降後，生物學年齡加速值大幅增加，平均上升 1.804 年，形同老化速度被「踩下油門」。
周建安表示，睪固酮不足並非只與年齡相關。久坐、外食、熬夜與壓力過大已成為現代男性的共通問題，使身體長期處於高皮質醇狀態，進而抑制睪固酮生成。他指出，睪固酮下降還會與肥胖、胰島素阻抗形成惡性循環，因脂肪含有的「芳香化酶」會將睪固酮轉為雌激素，使代謝更慢、脂肪更難消除，也讓男性更顯疲態。
提升睪固酮3面向
周建安建議，想提升睪固酮、維持代謝運作，可從三方向著手：
1.控制血糖與體重管理： 減少含糖飲料與精緻澱粉，增加蛋白質及蔬菜攝取。
2.規律運動： 建議每週進行 2 至 3 次重量或阻力訓練，可促進睪固酮自然分泌。
3.充足睡眠與減壓： 每晚至少 7 至 8 小時睡眠，有助降低皮質醇濃度。
最後，周建安提醒，睪固酮不僅與性功能相關，也是男性代謝、肌力、精神與健康的核心指標。若長期感到疲倦、情緒低落、肌肉流失或體脂上升，應及早與醫師討論，透過荷爾蒙與胰島素阻抗檢測，制定個人化飲食與運動策略，才能在安全範圍內恢復活力，真正做到「越活越年輕」。
（記者李政純，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
