越淡越高級！日本女孩都在瘋這三款「減法系眼盤」，疊加不顯髒、輕鬆打造透明光澤感妝容

最近打開日本社群會發現日本女生紛紛拋棄了飽和色度，轉而追求一種「像皮膚延伸出來」的色彩。這種被稱為「減法系眼妝」的趨勢，強調的是降低彩度、提升透明度，並利用光影而非顏色來雕塑立體感。與其說是化妝，更像是給眼皮穿上一層朦朧的薄紗，讓雙眼顯得更柔和、更有靈氣。

THREE 星紗流光四色眼影盤

日本女生最近愛上了空靈眼妝感，THREE這盤一推出立刻擊中他們的心並表示「第一次用到這麼輕盈的質地！四種質地混搭完全不厚重，反而讓眼妝有一種空靈的流動感。」這回品牌用中性色調與四種質地（緞光、金屬光澤、霧面、薄紗）自由塑造眼妝。尤其色號09的藕粉調色如花茶般的柔和悠閒氛圍，珠光在雙眸呈現明亮光澤與柔暖氣息，搭配夢幻柔光唇膏#07就是日本超人氣組合。

THREE 星紗流光四色眼影盤 09 FLOWER SPACE／2,400元（圖／廖怡婷攝）

另一盤10裸米色，如花草茶般清透質感，霧面色調帶微微紅暈，展現深邃魅力。具備鬆弛感的顯色魅力但在每次疊加時還能保有透明澄澈感，能打造出更有層次感裸色氛圍，是一盤能創造質感光澤的眼影盤，不想畫眼線的時候就用深棕色來替代讓雙眼更柔和。

THREE 星紗流光四色眼影盤 10 GARDEN SPACE／2,400元（圖／廖怡婷攝、品牌提供）

黛珂 裸光訂製眼彩盤

網友大讚這款質地細膩滑順到「完全不像粉狀，是融進皮膚的絲緞！陰影居然也能閃耀出這種透明光彩，臉型瞬間立體了。」這款眼彩盤的顏色就像是肌膚和自然血色的延伸，散發出柔和的光澤感，連陰影都閃耀著透明光彩。黛珂一上市就賣到缺貨的裸光訂製眼彩盤推出全新兩色，優雅又高質感的光澤，打造出有層次又迷人的立體眼粧。質地細膩滑順完全不像粉狀，能讓眼部綻放自然流動的光與影，讓眼神更加有氣質，成為令人難忘的美麗焦點。

DECORTE黛珂裸光訂製眼彩盤／1,650元（圖／品牌提供）

RMK 立體調色眼盤

網友對這款眼影的評價是「低彩度的配色太高級了！那種淡雅朦朧的層次感，就像春天的黃昏一樣浪漫。」2款限定眼盤新登場，色彩皆刻意降低彩度與深邃感。EX17柔和的棕色調與純淨的灰色調交織漸層之美，綻放藍色光漾的銀色調增添透明感。輕盈澄澈卻蘊含深邃，流露出充滿情感的神韻。

RMK 立體調色眼盤 EX17／2,150元（圖／廖怡婷攝、品牌提供）

EX18暮光金色調(Twilight Gold)靜靜映照出飽含溫煦的暖色調，冷冽的紫粉紅色調(Mauve Pink)讓人感受著夜幕將臨的氣息。溫柔沉穩的包容力中隱約飄盪著一絲傷感的氛圍，編織出難以忘懷的暮色餘韻。

RMK 立體調色眼盤 EX18／2,150元（圖／品牌提供）





