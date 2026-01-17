越減越肥？科學家揭「節食」恐怖真相：大腦會逼你報復性暴食

〔編譯陳成良／綜合報導〕許多人立志減肥，第一步往往是開啟「地獄節食」模式。然而，科普網站《ScienceAlert》引述數十年的心理學與生理學研究指出，這種短期、限制性的飲食法不僅難以持久，甚至可能是導致體重不減反增的元凶。數據顯示，靠節食減肥的人之中，僅有約20％能長期維持體重，其餘絕大多數都會陷入「溜溜球效應」的惡性循環。

為什麼節食這麼難？心理學家指出，當人們刻意禁止自己吃喜歡的食物(如巧克力、冰淇淋)時，其實是在切斷大腦的「獎勵機制」。這種剝奪感會引發強烈的渴望，尤其在下午或晚上壓力大、意志力薄弱時，大腦會發出更強烈的訊號逼你去吃。研究顯示，刻意壓抑反而會導致「報復性暴食」，讓你吃下比平常更多的熱量。

除了心理因素，生理機制也是阻礙減肥的幫兇。當攝取的熱量急劇減少時，身體會誤以為遇到了「饑荒」，為了生存，它會自動開啟「省電模式」：增加食慾、降低飽足感，並減少能量消耗(基礎代謝率下降)。這種演化留下來的生存本能，解釋了為什麼極端節食往往會導致體重迅速反彈。研究顯示，節食者在恢復正常飲食後，往往會復胖回原本減掉體重的50％至70％。

另一個殘酷的真相是：當體重計數字快速下降時，你失去的不只是脂肪，還有寶貴的肌肉。肌肉是燃燒熱量的關鍵引擎，一旦肌肉量流失，身體的基礎代謝率就會跟著崩盤。這意味著你未來的「易瘦體質」被破壞了，這也是導致快速復胖的主要原因之一。

伯恩茅斯大學(Bournemouth University)的營養學專家凱西(Chloe Casey)與希利爾(Sarah Hillier)建議，若想長期控制體重，應拋棄「非黑即白」的極端節食思維。與其斤斤計較卡路里或完全禁食，不如專注於「營養品質」。例如，增加蛋白質攝取可提升飽足感，多吃高纖維食物(全穀物、豆類、蔬菜)則能維持血糖穩定。將重點放在「能吃什麼健康食物」，而非「不能吃什麼」，才是打破復胖魔咒的關鍵。

