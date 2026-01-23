越港國小師生體驗AI草莓收成 創新教育啟動農業新世代

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】面對農業人口老化與氣候變遷挑戰，越港國小四年級師生於昨(22)日在雲林智慧教育中心，親手採收智慧農業館中栽培的草莓，體驗AI智慧管理下的精準農作。這場結合科技與教育的活動，不僅讓學生實作草莓栽培流程，也展現縣府推動智慧農業政策向下扎根的成果。

智慧教育中心建置智慧農業場域，縣府補助助學生早期接觸農業科技。(記者廖承恩翻攝)

雲林縣政府農業處長期推動「AI智慧科技引領農業未來」政策，補助智慧教育中心建置智慧農業示範場域，提供學生自小接觸科技農業的機會。智慧農業館內導入自動化灌溉系統、環境感測設備及植物燈等設施，讓草莓在室內環境中精準控制水分、養分與光照，減少氣候變遷影響，形成完整智慧農業學習鏈。

本次活動中，智慧教育中心執行秘書謝志松與組長陳品澄親自指導學生操作定植、灌溉與管理，並講解AI在病蟲害防治及生產管理的應用。學生透過實際觀察與操作，不僅了解作物成長原理，也體驗了「做中學、學中做」的教育理念，現場氣氛熱烈、互動踴躍。

越港國小喬祺校長指出，草莓栽培自114年12月起，在農業處林承樺技正輔導下結合新湖合作農場與巧盛工農業社技術指導，並採用臺大植物醫師提供病蟲害防治方案，將智慧農業實務經驗轉化為校園教學。校方希望學生透過實作理解AI與科技如何助力農業生產，培養未來農業創新能力。

越港國小學生親手採收草莓，體驗AI智慧農業與科技管理。(記者廖承恩翻攝)

農業處副處長蔡耿宇表示，「要怎麼收穫，先那麼栽」是智慧農業的核心精神。他感謝合作農場與工農業社分享技術，讓學生提早接觸智慧農業，有助培養科技應用能力與農業素養。未來，農業處將持續結合教育處資源，擴大示範場域與教育推廣，打造完整AI農業教育鏈，強化雲林農業永續發展與競爭力。