越港國小聖誕二手好書交換 書香與音樂共譜溫暖校園

全校師生在聖誕二手好書交換活動中學習分享和閱讀的樂趣。(記者劉春生攝）

▲全校師生在聖誕二手好書交換活動中學習分享和閱讀的樂趣。(記者劉春生攝）

為落實閱讀教育並響應聖誕節「感恩惜福」的節慶精神，越港國小近日舉辦「聖誕二手好書交換活動」，鼓勵學生將家中已不再閱讀的書籍帶到學校，與校內整理出的舊書或同學的二手書進行交換，讓書籍延續生命，也讓閱讀成為校園中最溫暖的風景。

越港國小自創校五年來，館藏圖書雖有七千冊，然而多數圖書因年代久遠、未完整分類，使用率有限。此學期，教學組李錦萍組長邀請到一群充滿愛心的志工媽媽翁婉莉等十三人走進校園，主動協助圖書館全面整理，不僅重新分類、上架所有圖書，也細心篩選出老舊書籍，成功為書架騰出空間，期待未來能有更多孩子喜愛的新書進駐。

廣告 廣告

為進一步活化圖書館閱讀空間，學校也向沈宗隆議員爭取經費進行圖書館空間美化，打造更舒適、友善的閱讀環境，並透過圖書館命名票選活動，邀請全校一百多位學生共同參與，提升孩子走進圖書館、借閱整理後圖書的意願與樂趣。

此次聖誕二手好書交換活動，在指導學生榮獲全縣英語說故事比賽第二名佳績的張采蘋老師帶來英語繪本說故事中溫馨開場。活動過程中，還邀請於全縣音樂比賽大提琴組榮獲第三名的筱芹等十多位同學進行才藝演出，悠揚的樂聲與書香交織，讓校園洋溢濃濃節慶氛圍。

活動當天亦特別邀請甫榮獲「閱讀磐石獎」及「政府服務獎」的土庫圖書館館長彭冠綸蒞校指導，分享推動閱讀的寶貴經驗，為師生帶來專業建議，也為活動注入深具意義的閱讀能量。

越港國小謝馨瑩主任表示，期盼透過此次活動，培養學生珍惜資源、樂於分享的品格，讓閱讀不只存在於圖書館，而是充滿校園每個角落，在書香與音樂陪伴下，成為孩子們最溫暖的聖誕禮物。