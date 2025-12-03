越獄不靠人接應！52歲囚犯「叫Uber逃走」 警怒：怎麼那麼會用

逃犯提摩西‧尚恩（Timothy Shane）逃出醫院後，曾偷走一輛SUV並在逃亡途中發生車禍，事後竊取車內手槍再度逃逸。（圖／翻攝自WXIA）

美國喬治亞州一名52歲囚犯提摩西‧尚恩（Timothy Shane）因自殺未遂被送醫時趁機逃脫，逃亡期間不僅偷了至少兩輛車，還利用Uber成功逃避警方追捕。當局指出，尚恩被視為「持槍且危險」，目前已發出懸賞，呼籲民眾提供線索協助逮捕。不過令當局不解他究竟如何在逃亡中使用Uber叫車，且操作如此熟練。

尚恩成功使用Uber叫車逃逸，引發警方質疑其越獄過程是否早有預謀。（圖／Rockdale County Sheriff's Office）

根據《NBC新聞》等外媒綜合報導，事件發生在12月1日凌晨1時20分左右。羅克代爾郡警長辦公室指出，尚恩於11月30日晚間因自殺企圖而在警方戒護下被送往亞特蘭大的葛瑞迪醫院接受治療。未料，他竟在隔天凌晨趁隙徒步逃離醫院，並偷走一輛停放在附近的SUV逃逸。不久後，他將車輛撞毀，再次徒步離開現場。

更令人震驚的是，該輛遭竊的SUV內有一把格洛克（Glock）手槍也一併遭竊。警方指出，尚恩可能已持槍在逃，對公共安全構成威脅。警方後續調查發現，尚恩竟然在羅克代爾南部一處住宅地點叫了Uber離開。當警員趕到該地點時，他早已離去。

羅克代爾郡警方指出，尚恩最後一次出現時，身穿紅色連帽外套與深藍色長褲。（圖／Rockdale County Sheriff's Office）

警方目前試圖釐清尚恩究竟如何在逃亡中使用Uber叫車，且操作如此熟練。當局表示，尚恩接著又偷了一輛龐帝克（Pontiac Grand Prix）轎車。該車稍後在155號公路附近的亨利郡一間Publix超市停車場被尋獲。目前尚不清楚他是否又另行偷車，或仍藏匿於當地。

警方描述尚恩身高約5呎9吋（約175公分），留平頭，最後一次現身時穿著紅色連帽外套與深藍色長褲。他過去就有多次逃脫與毒品、武器重罪前科，為高危險等級的逃犯。羅克代爾郡警方對此案發出通緝並懸賞5000美元（約新台幣15萬7500元），希望民眾能協助將尚恩繩之以法。事件也再次引發各界對監管漏洞與囚犯行動能力的關注。

