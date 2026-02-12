「越獄大王」上銬畫面曝！徐開喜年前重回最熟悉的監牢

有越獄大王之稱的徐開喜，昨（11日）上午11時許於高院出庭作證時，被查出竟然是通緝身份，再度遭到逮補。翻攝畫面

台灣犯罪史上赫赫有名、有「越獄大王」稱號的徐開喜，昨（11日）上午原本以證人身分前往台灣高等法院出庭，未料在法院核對資料時，被查出另涉毒品案件，遭台中地檢署發布通緝，當場遭警方上銬逮捕。警方密錄器拍下他在法院門口被宣讀權利、配合上銬的畫面，昔日多次自鐵窗逃脫的傳奇人物，如今再度回到最熟悉的司法體系。

畫面中可見，頭戴牛仔帽的徐開喜神情平靜，對於警方宣讀權利與上銬過程並未反抗，全程配合。警方中午12時許將人帶回製作筆錄，下午14時押解南下，約於17時許解送台中地檢署歸案。

現年76歲的徐開喜，14歲加入幫派，縱橫江湖數十年，因犯下多起重大刑案入獄，累計服刑時間長達51年。他最廣為人知的紀錄，是一生嘗試越獄10次、成功8次，從綠島監獄到台北看守所，都曾留下他翻牆而去的身影。其中1994年8月28日，他與同夥迷昏管理員、換穿制服，再以自製木梯攀牆脫逃，震撼社會，也讓台北看守所將該日視為「所恥日」。

徐開喜去年5月才「再度」刑滿出獄，近來轉戰網路，經常在社群平台談論過往越獄經歷與人生體悟，吸引不少網友關注。不過，這回他踏進法院，卻因通緝身分曝光失去自由，戲劇性地再度被押回法網之中，也讓外界感嘆，一代傳奇以這樣的方式回到原點。

中正一分局呼籲，民眾如接獲法院或地檢署通知，應依規定到案說明，切勿心存僥倖拒不到場，以免遭到通緝，讓自身處境更加不利。



