「越獄大王」徐開喜出庭作證被查出通緝 立即解送歸案

「越獄大王」出庭作證，卻意外被逮！現年76歲的徐開喜，曾犯下多起銀樓搶案，入監服刑51年，成功越獄8次，有越獄大王之稱，但他昨(11)日前往台北高等法院出庭作證時，卻被法院人員查出，他因涉及一宗毒品案件，正在被台中地檢署通緝，立刻通知轄區警方來將人逮捕，解送往台中歸案。

警方VS.越獄大王徐開喜說：「你涉及毒品危害防制條例通緝。」在高等法院法警室，被警方逮捕，這名老翁，就是人稱越獄大王的徐開喜，警方VS.越獄大王徐開喜說：「你東西要不要先交給你同伴。」

配合警方上銬，徐開喜自己似乎也有點驚訝，因為他昨(11)日到法院出庭作證，卻被查出有通緝證人一秒變犯人，但徐開喜最後淡定坐上警車，畢竟什麼場面他都見過。

越獄大王徐開喜說：「我83年脫逃，馬英九震怒。」、「當年馬英九都震怒....」，拍短影音分享當年越獄風雲，現年76歲的徐開喜，曾犯下多起銀樓搶案，入監服刑了約51年，期間他越獄10次有8次都成功。

越獄大王徐開喜(1994)說：「我跟你講啦，我們專門挑那班啦，因為他們平常對我們，好像有點那種味道啦，說實在的，好像...這種感覺像欺負我們這樣，所以說我們就挑那一班。」

甚至在越獄成功後，立刻開記者會分享經驗談，徐開喜1981年，扮女裝登上交通船，成功逃離綠島監獄，還嗆聲獄方「我在高雄了」，1994年，又一次與獄友計畫越獄，用藥「迷昏獄警」，棉被隔絕高壓電網，拿「衣物製成繩索」，逃出台北看守所，宛如電影情節真實上演。

記者VS.越獄大王徐開喜(2007)說：「犯了多少案件。」徐開喜最終還是落網，被抓回獄中服刑，但囚犯居然能在監獄來去自如，時任法務部長的馬英九，當時還親自到看守所視察，檢討防逃措施。

已經古稀之年的徐開喜，嘗試經營自媒體生活多采多姿，如今又因捲入毒品案被通緝，躍上媒體版面，過往事蹟也重新被人提起。

