「越獄大王」徐開喜出庭當證人 意外查出通緝當場被逮

社會中心／王毓珺 蔡承翰 台北報導

被稱為「越獄大王」的徐開喜，再度落網！現年76歲的他，有51年都在牢獄中度過，最讓外界熟知的是，他曾經十次越獄、成功八次，也促使監獄體系大變革，而他當初從台北看守所逃脫的日子，還被訂為"所恥日"，但昨天（11日）他因為前往高院作證，在查核身分時，意外被法警查出毒品案件通緝，當場逮捕。

法院裡，穿著米色上衣的男子，被員警團團包圍，他是人稱"越獄大王"，76歲的徐開喜，過去多次被逮，人生中有51年都在坐牢，如今再度落網。

民視記者王毓珺：「徐開喜在11號的時候，前往高等法院作證，意外被法警查出，他因為毒品案件被通緝，當場通知轄區警方將人逮捕，解送台中地檢署。」

越獄大王徐開喜：「我大概出來半年左右，我就跟很親近的兄弟朋友聊啊，我還真想進去，人家都覺得很滑稽，我說我真的不曉得要犯什麼案件，進去比較不會丟臉。」





出獄後的他，搖身一變成為網紅，拍影片細數牢獄生涯，還語重心長表示想要再被關。攤開徐開喜的過往，出生台中眷村，爸爸是空軍將官，14歲就加入正氣幫，隨後還參加專門搶銀樓的董恩典犯罪集團，在各地犯下，超過50起的銀樓搶劫案，成為驚動社會的珠寶大盜。

知情人士：「出來後他又想辦法，他又犯案直接進去，他有個綽號是監獄流氓，他在監獄裡面要什麼有什麼，更誇張是，他在監獄是有名的毒品大亨，甚至在監獄是賣海洛因跟安非他命。」

能被稱為獄中的風雲人物，靠的不只是吃得開，還有徐開喜的傳奇越獄史，越獄10次、成功8次，是台灣犯罪史上排名第一，1981年到綠島監獄服刑，戴上假髮、穿女裝，順利搭交通船逃回台灣，甚至還大嗆獄方，"自己在高雄了，不要浪費體力在綠島找他！"1994年，夥同"穿山甲"詹龍欄等獄友，用藥迷昏管理員後，換上管理員制服，靠著自製木梯翻越號稱防禦最嚴密的台北看守所，驚人之舉，也促使監獄體系大變革。





越獄大王徐開喜：「我83年脫逃嘛，馬英九震怒。」]

知情人士：「脫逃的時候，還出來喝酒花天酒地，還打電話給記者幫他做專訪，後來通知警察說我在哪一家酒店，你們來抓我。」

徐開喜的一生幾乎都在高牆內度過，但就算談了再多越獄史，這回還是因為通緝身分，在法院被"甕中捉鱉"。

