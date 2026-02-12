社會中心／王毓珺 蔡承翰 台北報導

「越獄大王」的徐開喜，再度落網！76歲的徐開喜，昨天（11日）因為其他案件，被傳喚到高院當證人，結果，法警在查核身分時，查出他涉及台中一件毒品案，早就被通緝，因此，當場逮捕徐開喜，根據知情人士表示，徐開喜居無定所，應該沒收到傳票，不知道被通緝，否則，就不會自投羅網，到法院當證人。

法院裡，穿著米色上衣的男子，被員警團團包圍，他是人稱「越獄大王」，76歲的徐開喜。

過去多次被逮的他，人生中有51年都在坐牢，如今再度落網，看到員警就像遇上老朋友，每個步驟都無比熟悉。

廣告 廣告

被帶上警車時，徐開喜還跟員警說說笑笑，輕鬆氛圍，彷彿自己不是被逮。





「越獄大王」徐開喜出庭當證人 不知被通緝？疑因「這原因」

"越獄大王"徐開喜出庭當證人 毒品案通緝當場逮捕（圖／民視新聞）





民視記者王毓珺：「徐開喜在11號的時候，前往高等法院作證，意外被法警查出，他因為毒品案件被通緝，當場通知轄區警方將人逮捕，解送台中地檢署。」

台中地檢署襄閱主任檢察官李毓珮：「本件經警緝獲解送本署歸案之徐姓被告，因涉嫌施用毒品案件，業經本署檢察官於昨日，依法院裁定將其送執行觀察勒戒。」





「越獄大王」徐開喜出庭當證人 不知被通緝？疑因「這原因」

"越獄大王"徐開喜出庭當證人 毒品案通緝當場逮捕（圖／民視新聞）





警方忙著抓他，怎麼還會自投羅網，到法院當證人呢？徐開喜很有可能是，根本不知道自己遭到通緝。

知情人士：「（徐開喜）也居無定所，他也收不到寄的那個通知，不然說實在，他如果自己知道通緝，怎麼還可能去開庭，因為他沒有收到通知，他自己也不知道。」

徐開喜的一生幾乎都在高牆內度過，出獄後常常再犯，還曾經想跟小他30歲的女友見面，被警方逮捕，如今又因為通緝身分，警方在法院「甕中捉鱉」，輕鬆抓人。

原文出處：「越獄大王」徐開喜出庭當證人 不知被通緝？疑因「這原因」

更多民視新聞報導

板橋警匪追逐戰! 雙載機車拒檢加速 通緝犯落網

成功越獄8次「徐開喜驚傳落網」！出庭作證「1原因」當場遭逮

"越獄大王"徐開喜出庭當證人 意外查出通緝當場被逮

