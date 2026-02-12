「越獄狂魔」徐開喜出庭被逮 詹江村爆交手內幕：就是那時罹胃潰瘍

現年已高齡76歲的「越獄狂魔」徐開喜，昨（11）日前往高等法院出庭作證時，被發現另涉毒品案遭通緝，目前已被送進台中勒戒所。對此，國民黨桃園市議員詹江村透露，徐開喜當年被關押在岩灣監獄時，是自己的文書傳令，當時自己更因擔憂徐脫逃而患上胃潰瘍。

中正一分局說明，11日上午11時許介壽路派出所接獲台灣高等法院刑事庭通知，徐開喜為台中地檢發佈的毒品防制條例通緝犯，立即派員到場。經員警確認人別後帶返偵辦，並火速將他押解南下台中地檢署歸案。警方呼籲，民眾如接獲法院或地檢署傳票，應依規定到案說明，切勿心存僥倖拒絕出面，以免遭通緝後情況更為不利。

廣告 廣告

徐開喜今年已高齡76歲，服刑生涯總計達51年，期間共嘗試10次越獄行動、成功脫逃次數8次，包含綠島監獄、台北看守所等高度戒備場所，讓矯正機關如臨大敵。

詹江村今天在臉書發文表示，徐開喜當年被關押在岩灣監獄時，是自己的文書傳令，其寫的字體非常漂亮，而當時自己一天要對點名囚犯15次，徐因為是傳令可以到處跑，所以自己幾乎點不到徐。他直言，自己不知道徐開喜的通天本領，作為「脫逃大王」，為什麼還能夠被上面指派為文書傳令，派遣到自己的隊上執刑？

詹江村提到，自己的胃潰瘍就是在徐開喜在自己隊上擔任文書傳令時罹患，因為當時隊員脫逃軍官必須負責，自己不知道徐什麼時候會脫逃，「還好在我的隊上他沒有脫逃」。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

【看原文連結】