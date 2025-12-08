「越獄風雲」美國真實上演！3囚牆挖洞 床單當繩索逃脫

美國路易斯安那一座監獄3名囚犯上週拆下牆壁磚頭、用床單當繩索逃脫。（圖／翻攝St. Landry Parish Sheriff’s Office臉書）

美國路易斯安那州一座監獄，發生三名囚犯越獄事件，逃逸的囚犯先是在牆壁上挖洞，然後拿床單當繩索逃脫。三名囚犯一人被逮捕，一人畏罪輕生，還有一人在逃。初步懷疑，是監獄結構老化，才會被輕易挖洞。

美國路易斯安那一座監獄3名囚犯上週拆下牆壁磚頭、用床單當繩索逃脫。（圖／翻攝St. Landry Parish Sheriff's Office臉書）

美國路易斯安那州聖蘭德里教區監獄發生一起驚人的越獄事件，三名囚犯成功挖穿監獄外牆逃脫。這些囚犯利用監獄牆面可能存在的結構弱點，耐心挖除磚縫灰漿並拆下水泥磚，再用床單製作繩索順利逃離。目前一名囚犯已被逮捕，一名畏罪自轟身亡，另一人仍然在逃。此事件引發外界對該州監獄安全性的質疑，尤其是這已不是當地監獄首次發生類似事件。

廣告 廣告

這起越獄事件彷彿美劇「越獄風雲」情節真實上演。三名囚犯發現監獄高牆有處結構可能老化，便開始耗費時間去除磚縫間的灰漿，隨後拆下水泥磚挖出逃生通道。他們巧妙地利用床單當作繩索攀爬外牆，成功跳到一樓屋頂，再從屋頂降至地面逃脫。路易斯安那布德羅警察局局長Deon Boudreaux表示，警方進入屋內後找到一名叫哈靈頓的囚犯已經喪命，經確認是他自己開槍自盡。目前，三名越獄囚犯中已有一人被逮捕，另一人輕生，還有一人仍在逃亡中。

聖蘭德里郡警長Bobby Guidroz指出，這座監獄已有45年歷史，不僅人滿為患，許多區域都亟需維修。值得注意的是，同一座監獄在今年10月才發生過囚犯逃脫事件。更令人憂心的是，今年5月路易斯安那州還傳出多達10名囚犯越獄的消息，這連串事件讓外界嚴重質疑當地監獄的安全性。

對於監獄結構老化的說法，聖蘭德里郡郡長Jessie M. Bellard予以反駁。Bellard強調牆壁並沒有老化，並指出去年他們曾請結構工程師評估是否能擴建，檢查結果顯示結構完全沒有問題。當局目前持續調查這起越獄事件，同時積極追捕尚未落網的逃犯。這起事件再次凸顯了監獄安全管理的重要性，以及老舊監獄設施可能面臨的挑戰。

更多 TVBS 報導

秘密鑿牆、床單當繩索！美3囚犯成功越獄 1重罪犯仍在逃

26年前犯天母殺人案 男躲印尼14年押回台

上百家庭重聚！ 川普協議促「中東永久和平」 拜登說讚

烏250囚犯兵組「惡魔島營」 奪俄陣地救友軍立戰功

