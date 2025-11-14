越男綁架自己 越洋勒索家人16萬

越南籍青年自導自演「假綁架」詐騙同胞十六萬，在浴室被毆打假像（警方提供示意圖）。（蘆竹警分局提供）

記者陳華興∕桃園報導

桃園市警方破獲一起離譜的「假綁架真詐騙」案件。五名越南籍男女在台灣的租屋處自導自演，拍攝假遭凌虐、毆打影片，傳回越南向家屬勒索十六萬元贖金，家屬後續向越南在台辦事處報案。此舉製造「台灣治安敗壞」的假象，不僅在越南僑民社群造成極大恐慌，更嚴重損害台灣國際形象，惡意散播不實訊息。

警方十四日表示，本案「被害人」就是周姓主嫌本人，他與十九歲阮姓女友及其他三名越籍友人，十日晚間在新竹縣附近租屋處輪流持手機拍攝周嫌被毆打、凌虐的假影片，再傳給越南家屬恐嚇「不給錢就不放人」。期間還與家屬不斷討價還價，甚至降低價碼，以迅速給錢就獲取人犯自由等語，意圖儘速得到贓款。

本案由新竹地檢署指揮偵辦，犯嫌涉嫌加重詐欺、藏匿人犯、散布不實訊息等罪，主嫌以五萬元交保，其餘限制住居。