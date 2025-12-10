越省錢越窮？專家揭「3常見省錢妙招」更浪費錢：費力不討好

並非所有自稱「省錢妙招」的建議都能真正替荷包省錢。圖／翻攝自pexels

在物價持續攀升的環境下，民眾紛紛尋找能降低日常開支的方式。然而並非所有自稱「省錢妙招」的建議都能真正替荷包省錢。專家指出，有些方法確實能帶來長期效益，但也有些只會讓生活更費力不討好。

根據外媒報導，真正有效的省錢策略包括購買二手商品、自行烹飪、自動化儲蓄等，而無效的省錢秘訣包括了為便宜油價或食品奔波、過度DIY、湊優惠券等。

專家表示，透過Facebook Marketplace、Craigslist、OfferUp等平台購買二手家具、家電甚至電子產品，可節省數千至數萬元。不過專家也提醒，並非所有物品都適合購買二手，例如床墊、頭盔與兒童汽車座椅，因易滋生細菌或有安全疑慮，應避免採購。

報導中也指出，食物支出是一般最容易超支的項目之一，根據《CNET》最新調查，美國成年人一年在外食與外送上的花費接近3000美元（約新台幣9.3萬元）。若將其中一半時間改為在家用餐，每月即可節省150至300美元（約新台幣4600至9300元）。對於時間有限的族群，專家建議採用提前備餐的方式，以減少浪費並降低臨時點外送的可能。

此外，設定自動轉帳至高收益儲蓄帳戶或投資帳戶，是目前最受推薦的儲蓄方式之一。專家指出，大多數人常高估儲蓄的難度，但真正困難的是持之以恆。自動化機制能讓儲蓄不再依賴意志力。許多網路銀行提供相當不錯的利率，使資金能在無須額外操作的情況下持續增值。

而為便宜油價或食品奔波反而不划算，專家提醒，為了便宜的油費而開車穿越市區，往往得不償失，所花費的油費和時間遠超省下來的錢，類似情況也出現在逐店比價的行為上，若超市不在生活圈內，省下的小額折扣往往不足以抵銷交通及時間成本。

雖然自行粉刷牆面或烹調料理有助節省開支，但部分DIY嘗試，例如自製洗衣精、自己剪髮或在缺乏專業知識下進行房屋維修，可能導致錯誤修補成本更高。專家建議，若缺乏足夠技能或不是真心享受過程，應將某些專業工作交由專業人士處理，以避免因小失大。

專家也指出，湊優惠券的方式已不如以往實用，許多消費者為了「省錢」反而會買下不需要的商品，加上品牌行銷策略日漸成熟，不少大型零售商限制折扣疊加，並要求透過官方應用程式追蹤消費。專家建議，若仍想尋找優惠，可改用返利工具，讓折扣自動化，降低投入時間。



