越看越出戲！《鐵拳教育》人氣男星撞臉陳其邁 一票網全歪樓

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娛樂中心／綜合報導

表志勳（最左）參與《鐵拳教育》演出。（圖／Netflix提供）

韓劇《鐵拳教育》改編自同名人氣網漫，是部帶有黑色幽默的校園動作劇，5日開播後掀起不小的共鳴，而參與演出的韓星表志勳在劇中戴黑框眼鏡的造型，卻讓網友歪樓笑喊：「撞臉陳其邁」。

韓國演員表志勳在《鐵拳教育》飾演「教權保護局」事務官一角，呆萌外型深受網友喜愛，不過有影迷追劇後看到表志勳戴眼鏡一幕，驚呼撞臉高雄市長陳其邁，「戴眼鏡真的有像陳其邁，笑死，我越看越出戲」、「第一眼看到他就覺得超像監獄兔裡的這隻（綠色普京）」。

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表志勳在劇中戴黑框眼鏡，被認為撞臉陳其邁。（圖／翻攝自Netflix）

事實上，表志勳是男團「Block B」出身，後來轉戰演員後也推出不少戲劇，包括IU主演的《德魯納酒店》以及《好搭檔》1、2季等作品，都能夠看見他的身影，如今又演出《鐵拳教育》，讓他聲勢大漲。

表志勳被指撞臉高雄市長陳其邁。（圖／翻攝自臉書）

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