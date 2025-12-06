越禁越想用！小紅書下載量衝第一 超越台灣民眾常用社交App
中國社交平台「小紅書」因資安檢測不合格，且對台灣官方發函未回應，內政部自4日起發布命令，暫行封鎖一年。行政院長卓榮泰更表示，若小紅書1年未改進，下一步考慮使用科技手段直接斷掉。然而，今（6）日百萬網紅Cheap與醫師蘇一峰發現，小紅書在手機App Store商店的排名一度超越Threads，登上第一名。
Cheap發文指出，小紅書登上下載第一，本來小紅書女生用比較多，沒想到政府一封就出圈了，他猜測兩邊心態，「政府：這個詐騙很多，又不給管，很危險；民眾：沒用過，真的假的，我來看看多恐怖。」
蘇一峰也發文表示，國家越禁止，大家就越好奇。內政部大動作禁止小紅書，結果小紅書現在在社交類App中，蘋果手機排名衝到第一，Android手機則為第二。他認為，這是不是反映了國民對政府的不信任？大家反而覺得，被禁止的東西一定是好東西。
對此，網友紛紛留言表示，「對自己執政沒自信，才用禁止的方式來處理」、「以前只是女性向的平台，現在卻搞到出圈」、「之前美國要封鎖TikTok時，小紅書下載暴增；現在台灣要封鎖小紅書，小紅書下載又暴增」。
回顧小紅書遭下令封鎖當天，內政部政務次長馬士元馬記者會提及，對小紅書進行攔阻是非常重要的步驟，這是要求其恪遵中華民國法律義，必須採取的嚴正立場，政府也會堅持到底，「我們也呼籲國人，如果有下載小紅書的，請不要再使用，我們有非常多的合法平台可以使用，如果還沒有下載小紅書的，請不要下載。」
更多風傳媒報導
其他人也在看
一堆日本人不買iPhone了？Android市占首度超車 「3關鍵」讓消費者不買單
曾經一面倒支持iPhone的日本市場，如今不再是蘋果的天下，越來越多消費者開始轉向Android。這背後的原因並非單一因素，而是多重變化交織的結果，包括「iPhone售價因日圓疲軟而屢創新高」、「功能升級幅度有限」以及「創新形象逐漸淡化」，加上Android機種在價格與性能上的競爭力提升，讓日本消費者重新評估何謂「值得入手」的智慧型手機。鏡報 ・ 1 天前 ・ 17
蘋果、三星都輸了！日本手機市占率最高品牌竟是「它」
蘋果、三星都輸了！日本手機市占率最高品牌竟是「它」EBC東森新聞 ・ 10 小時前 ・ 15
賴瑞隆兒子涉霸凌3名同學 邱議瑩：應儘速釐清責任、妥適處理
[Newtalk新聞] 有意參選高雄市長的民進黨立委賴瑞隆遭爆出就讀小二的兒子在學校追打、霸凌同學，甚至在廁所外圍堵對方長達12分鐘，並嗆聲：「出來就打死你、甩你耳光！」對此，同黨立委邱議瑩今（5）日喊話，涉及校園安全，希望教育局、學校盡快釐清事實、妥適處理。 邱議瑩首先表示，這個是一個很揪心的事，涉及校園安全，希望學校能盡快處理，包括孩子的人生安全、相關輔導。 她也喊話，期許教育局、學校盡快調查事實、釐清責任，甚至要妥適處理，畢竟是校園安全事件。 媒體問及，中國APP「小紅書」因資安、詐騙問題，被內政部宣布封鎖1年。邱議瑩認為，台灣是充分的自由、民主國家，在台灣可以任意地隨時下載想要APP，但這些APP如果危及國家安全，那麼國家安全應該要放在第一位，如何保護國人、國家資安、個人隱私不透過APP傳到中國去，因此不叫威權，而是政府的責任，保護國人安全。 在野黨質疑是意識形態操作，如果是詐騙的話，臉書、LINE上面更多，為什麼只有小紅書被調查？邱議瑩強調，所有詐騙政府都會介入調查，但相關單位若不配合，甚至將通訊、隱私傳回中國，不是簡單詐騙問題可以處理。 邱議瑩最後舉例，如同在上週質詢中國咖新頭殼 ・ 1 天前 ・ 413
小紅書「涉上千詐騙」被封1年！教授示警：「這款」APP才是真問題
即時中心／黃于庭報導隨著網路越來越發達，詐騙型態也日新月異，各大社群平台儼然成為犯罪集團鎖定目標，雖台灣詐騙犯罪已經呈下降趨勢，但是每月總財損仍達數十億元。內政部首度對中國APP「小紅書」開鍘，其15項資安檢測全數不合格，將發布「停止解析及限制接取」命令，封鎖為期1年。對此，成大教授李忠憲直言，封小紅書只是開始，真問題藏在其他APP當中。民視 ・ 1 天前 ・ 132
出國注意！機場2大免費服務藏風險 專家警告：最好別用
大家出國時都會使用機場的設施，不過有外媒提醒，大家要使用機場的免費設施前要小心資安風險，美國相關單位就提醒，旅客使用機場的免費充電、免費網路時要小心。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發起對話
LINE續用iPASS MONEY好友轉帳！一卡通啟用
[NOWnews今日新聞] 一卡通公司為持續提供720萬iPASSMONEY用戶熟悉的支付體驗，今（5）日宣布升級服務，啟用iPASSMONEY的LINEMINIApp。讓廣大用戶得以透過L...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發起對話
封小紅書卻不封臉書？醫狠酸「瑪利亞之牆」
[NOWnews今日新聞]中國社群app小紅書於昨（4）日起遭台灣刑事局根據《詐欺犯罪危害防制條例》啟動為期1年的封鎖措施，使用者近期將陸續無法開啟網頁與app。對此，時常評論時事的胸腔科醫師蘇一峰轉...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 106
詐騙太多？封鎖小紅書1年 政務次長:侵害中華民國數位主權
刑事局宣布封鎖中國社群平台「小紅書」長達一年！官方指出，該平台涉及大量詐騙案件及資安風險，累積至今高達1706件，造成將近新台幣2億元的財損。政府曾給予業者20天的回應期限，但至今未收到任何回覆，認定小紅書是「惡意平台」。然而，此舉也引發言論自由限縮的疑慮，封鎖是否真能有效阻斷詐騙，引發各界質疑。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
小紅書之亂！ 黃揚明曝Tinder也沒落地經營何時封？
內政部政務次長馬士元4日宣布對中國社群平台小紅書發布為期一年的網際網路停止解析及限制接取命令，理由是涉及嚴重詐騙且母公司未改善、國安局認定資安檢測不合格。不過對此，資深媒體人黃揚明質疑政府雙標，指出同樣未在台灣落地的交友軟體Tinder詐騙案件也很嚴重，是否應一併封鎖。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
臉書詐騙第一卻先禁小紅書 資通訊專家解析
[NOWnews今日新聞]中國APP「小紅書」在我國詐騙財損累積超過2億元，我國昨（4）日採取限制接取措施至少一年，被譏連台灣也要翻牆。然而，根據數位發展部「網路詐騙通報查詢網」統計，詐騙數量第一的社...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 5
實測有效！小紅書禁用台灣用戶免緊張 五步驟替代方案超實用
你知道台灣有超過 300 萬人在使用大陸 App 小紅書嗎？但就在昨晚無預警被內政部下令封鎖一年，消息一出立即在網路掀起討論，應該很多人跟我一樣有時候會用小紅書來尋找穿搭、美妝、旅遊資訊吧，一旦不能使用，許多用戶生活上難免受到影響，不過別急，網路上就有內行人分享了一招，讓大家可以繼續使用小紅書，趕快跟著 Spac1 一起來了解更詳細的資訊吧！ 小紅書遭封鎖一年原因 根據內政部警政署公布資料，小紅書自 113 年以來已涉及 1706 件詐騙案件，造成高達 2.47 億元財損，此外，該 App 在國安資安檢測中 15 項指標全數不合格，也因執法單位無法依法調取資料，導致偵辦困難！因此，內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》發布「停止解析及限制接取」命令，暫定封鎖一年～電獺少女 ・ 1 天前 ・ 2
內政部禁小紅書！醫酸：抗中保台一環
[NOWnews今日新聞]行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元4日表示，小紅書APP資安檢測不合格，近2年涉詐案1706件，因發函已讀不回，即起發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定1年。不過因小紅...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 8
小紅書只能用VPN繞道？他估「這時」有望解禁：300萬用戶最強抗議工具
內政部警政署刑事局4日舉行記者會，指中國社群平台「小紅書」涉及1706件詐騙案件，總計財損高達2.7億元，宣布即起對小紅書發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定期間為1年。消息一出炸出許多使用者在社群上表達不滿，部分網友更表示自己的App已無法使用，另有不少仁人則針對如何使用VPN或其餘「繞道」方式進行討論。對於何時能「解禁」？作家「漂浪島嶼」今（5）......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 1
新手機看到舊機定位憂「洩個資」 業者：協助了解原因
南投一位陳先生，因為手機故障送到台中1間連鎖手機維修公司檢修，後來花4500元換了一台整新機，當時業者告知，會將舊手機資料和定位刪除，但他打開新手機的定位資訊卻發現，還可以看到舊手機的定位在新加坡，質...華視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
全世界最受歡迎的手機是哪10支？第三季手機戰況揭曉
全世界最受歡迎的手機是哪10支？市調機構Counterpoint表示，第三季iPhone 16是全球最暢銷的手機、市佔率達4％，iPhone 16系列5款產品中，更有4款包辦第三季全球銷量前四名，甚至銷售期在第三季只有短短12天還缺貨的iPhone 17 Pro Max，也有第十名的佳績，而三星入榜的手機有5款，則都是中、低價位的Galaxy A系列。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
新Mazda CX-5重新構思並內建Google的人機介面打造更現代化的虛擬駕駛艙
Written by: Bear全新Mazda CX-5為品牌開啟新篇章，成為首款採用Mazda E/E Architecture+(Mazda EEA+)，即Mazda下一代電氣與電子架構的車型。其核心是內建Google的先進人機介面(HMI)諸如Google Map、Google Assistant，以及Google Play…等各項功能協同運作，打造出融合尖端科技與乾淨、以駕駛者為中心設計的駕駛艙。CarStuff 人車事 ・ 1 天前 ・ 發起對話
小紅書被封懶人包／為何被禁？300萬用戶必看5大重點！
生活中心／張予柔報導針對台灣用戶快速成長的社群平台「小紅書」，內政部與刑事局今（4）日下午宣布，依據《詐欺犯罪危害防制條例》第42條規定，已對該平台啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，封鎖期間暫定一年。政府強調，此舉是為防止詐騙及假訊息蔓延，並非針對特定國家或涉及兩岸議題。這項措施牽動台灣超過300萬名用戶，也引發「為什麼被禁？不刪會不會被罰？用了會怎樣？」等討論。以下重點整理，讓你一次看懂。民視 ・ 10 小時前 ・ 11
賴政府封小紅書 鄭麗文轟扼殺網路自由：民進黨終究活成自己過去最討厭的樣子
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導內政部因防詐與資安疑慮等理由，無預警宣布封鎖中國社群平台小紅書。國民黨主席鄭麗文今（5）日表示，說到底，民進黨政府封...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
禁小紅書1年有助於打詐？9.6萬網友驚人表態結果太震撼
內政部以涉詐1706件、財損逾2億為由，即日起對「小紅書」APP進行網際網路停止解析及限制接取措施，暫定期間1年。有YouTube頻道5日針對「政府為了打擊詐騙，封禁小紅書app，你認為對打詐是否有幫助？」進行網路投票，截至6日早上，高達86%的網友認為「沒幫助，政府在瞎忙」。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 2
內政部將封網「小紅書」1年 鄭麗文：民進黨終究活成自己最討厭的樣子
來自中國的「小紅書」APP，是現在國高中生等學生族群愛用的主流影音社群平台之一，在台用戶已逾300萬人。不過該APP上由用戶發布的影音內容，因常涉爭議、假偽、詐騙內容而備受討論，中國亦曾對「小紅書」APP進行開罰，美國德州則是直接禁用。行政院內政部警政署昨（4）日表示，由於「小紅書」APP經國家安全局進行資安檢測，15項指標全數未合格。又「小紅書」APP也成詐騙犯罪溫床之一，自去（2024）年以來已涉入1706件詐騙案件，造成財損達新台幣2億4,768萬餘元，且小紅書母公司消極應對台灣方面的改善請求，因此警政署宣布將依《詐欺犯罪危害防制條例》，對「小紅書」APP發布網際網路停止解析及限制接取之命令，暫定期間1年，亦即台灣將封網「小紅書」至少1年。中國國民黨黨主席鄭麗文今（5）日在其Facebook上對此批判「封禁小紅書，民進黨終究活成了自己最討厭的樣子。」鄭麗文認為，無論是要搜尋旅遊攻略、穿搭指南、美妝教學等等，很多人直覺反應就是點開「小紅書」，在眾多社群平台中，小紅書是大家公認最無涉政治、最高度生活化的。鄭麗文批判，現在民進黨竟以「打詐」為由封禁小紅書，不僅防不了詐、更是對網路自由的台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 4