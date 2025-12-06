越禁越想用！小紅書下載量衝第一 超越台灣民眾常用社交App

中國社交平台「小紅書」因資安檢測不合格，且對台灣官方發函未回應，內政部自4日起發布命令，暫行封鎖一年。行政院長卓榮泰更表示，若小紅書1年未改進，下一步考慮使用科技手段直接斷掉。然而，今（6）日百萬網紅Cheap與醫師蘇一峰發現，小紅書在手機App Store商店的排名一度超越Threads，登上第一名。

Cheap發文指出，小紅書登上下載第一，本來小紅書女生用比較多，沒想到政府一封就出圈了，他猜測兩邊心態，「政府：這個詐騙很多，又不給管，很危險；民眾：沒用過，真的假的，我來看看多恐怖。」

蘇一峰也發文表示，國家越禁止，大家就越好奇。內政部大動作禁止小紅書，結果小紅書現在在社交類App中，蘋果手機排名衝到第一，Android手機則為第二。他認為，這是不是反映了國民對政府的不信任？大家反而覺得，被禁止的東西一定是好東西。

對此，網友紛紛留言表示，「對自己執政沒自信，才用禁止的方式來處理」、「以前只是女性向的平台，現在卻搞到出圈」、「之前美國要封鎖TikTok時，小紅書下載暴增；現在台灣要封鎖小紅書，小紅書下載又暴增」。

回顧小紅書遭下令封鎖當天，內政部政務次長馬士元馬記者會提及，對小紅書進行攔阻是非常重要的步驟，這是要求其恪遵中華民國法律義，必須採取的嚴正立場，政府也會堅持到底，「我們也呼籲國人，如果有下載小紅書的，請不要再使用，我們有非常多的合法平台可以使用，如果還沒有下載小紅書的，請不要下載。」

