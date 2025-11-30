越移工殺貓扒皮獵石虎 同鄉販售判刑

越南籍范姓、潘姓移工涉違法宰殺流浪貓後扒皮、持獵槍獵殺保育類石虎，將石虎遺體當「野味」賣給同鄉。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍∕台中報導

越南籍范姓、潘姓移工涉違法宰殺流浪貓後扒皮、持獵槍獵殺保育類石虎後，以一千五百元、三千元價格販售，檢警今年六月間搜索時，潘男還持獵槍恐嚇警員後逃逸，但隔天即落網，遭檢方聲押獲准，范則施以監控設備，以防逃亡，台中地院近日針對范涉案部分審結，依違反野生動物法等罪，分判四月（可易科）、八月徒刑，併科五萬元罰金。

起訴書指出，潘男為逃逸移工，他自製獵槍後，非法獵捕野生動物，並委由同鄉范姓男子出面進行野生動物買賣交易。潘男先於今年三月十三日，宰殺一隻流浪貓後，交由范男出售給買家，二人共分得一千五百元。

潘男於同年四月十九日，獵殺保育類野生動物石虎一隻，交由范男尋得買家後，范男於隔天由越南籍女友阮女（獲緩起訴）出面，將石虎屍體交給買家並收取三千元。台中地檢署獲報後指揮保七總隊，今年五月先查獲范姓移工，檢方訊後考量無羈押必要，施以監控設備，以防逃亡。

另再溯源查出潘姓移工涉案，今年六月四日再持搜索票，赴新社區、后里區等三處搜索，潘在搜索期間，持獵槍瞄準、恐嚇員警後趁機逃逸，隔天在新社區遭拘提到案，扣得四把自製獵槍、喜德釘火藥及製造獵槍所用之零件、工具，檢方依違反野生動物保育法等罪嫌將潘男與范男起訴。

台中地院審理後，認定范男共同犯動物保護法、野生動物保育法，依二罪各判四月（得易科罰金）、八月徒刑，另併科罰金五萬元，全案可上訴。潘男目前仍在羈押，法院另案審理中。