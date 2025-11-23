越籍女子養生館賣淫 躲警查緝秒變「密室逃脫」

警方於養生館查獲涉嫌賣淫的越南籍女子。翻攝畫面

桃園市警方昨（22日）破獲養生館非法容留越南籍女子非法從事性交易，警方到場查緝時，發現員工休息室內的置物櫃中竟設有密室，供賣淫女子躲藏規避查緝，讓查緝行動秒變「密室脫逃」，警方現場查獲4名越南籍女子及2名男客，警詢後依發移送地檢署偵辦，並將4名越籍女子移送收容。

警方日前接獲民眾檢舉，桃園市桃園區民族路某養生館疑似非法容留外籍女子從事性交易，警方獲報後立即組成專案小組展開蒐證，發現店家裝設多道鐵門及監視器規避警方查緝，昨日蒐證完成後，持搜索票前往查緝。

廣告 廣告

賣淫女子躲藏在木櫃中的密室躲避查緝。翻攝畫面

警方到場後迅速控制櫃檯人員，打開1樓鐵門要上樓攻堅，但櫃檯人員辯稱沒有鑰匙，警方隨即以破壞工具破門進入，但進入後只發現2名男客，警員立即展開搜索，最後在員工休息是的木櫃發現異狀，打開後發現內部竟設有密室，而賣淫女子則藏身其中，警方立即喝令4人出來。

據了解，4名女子皆為越南籍，其中1人為失聯移工、1人逾期停留，警方將4女2男帶返派出所製作筆錄，警詢後依社維法移送地檢署偵辦，4名外籍女子也依規定移送收容。

警方查緝性交易秒變密室逃脫。翻攝畫面



回到原文

更多鏡報報導

中國暈船仔自認「有機會」 飛越北半球衝市府堵美女公務員辯稱「西方很開放」

不只要普發1萬他要4萬6 狂男恐嚇信寄總統府揚言炸新北市府

好貴的「旅費」！6旬男入旅遊群組 50萬「啪！沒了！」