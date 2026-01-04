越籍女搭捷運丟後背包心焦 北捷警1小時助尋回

（中央社記者黃麗芸台北4日電）一名越南籍女子搭乘台北捷運外出訪友，不料要出站時才發現裝有重要證件的後背包遺留車上，報請警方協助；捷警立即調閱監視器畫面並查詢北捷遺失物系統，1小時內助尋回。

台北市警察局捷運警察隊今天發布新聞稿表示，第二分隊員警陳君良、李勝文日前執行守望勤務時，接獲報案稱有民眾遺失後背包，立即趕赴現場處理。

經調查了解，越南籍女子當天上午自台北捷運頂溪站搭車至忠孝新生站要與友人會合，但要出站時才驚覺其後背包遺留車廂座位上，且內有護照及重要證件，當場心急如焚、請求協助。

廣告 廣告

捷警先安撫女子緊張情緒後，再詳問其搭乘路線、時間及後背包特徵等資訊，隨即調閱站體監視器畫面，確認其下車時後背包已不在身上，研判應置留在中和新蘆線列車上，並同時查詢台北捷運公司遺失物系統，發現後背包已被拾獲並送至捷運台北橋站。

緊接著，捷警便陪同女子前往確認，經清點內容物及證件皆相符，全數無缺，越南籍女子感謝捷警積極協助，迅速於1小時內找回後背包，避免其護照及重要證件遺失。

捷警隊呼籲，民眾若攜帶重要物品搭捷運時，務必妥善收好、貼身保管，隨時注意隨身物品，避免因上下車匆忙而遺失；另外，轉乘時人潮較多，若不慎遺失物品，應立即向站務、保全人員或捷運警察反映，或撥打110報案電話，捷警接獲報案將立即趕赴現場處理。（編輯：陳仁華）1150104