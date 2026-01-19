越籍女突鬼切釀禍！24歲軍人噴飛撞分隔島亡

高雄燕巢區傳出死亡車禍，一名騎電動二輪車34歲越籍潘姓女子突然左轉，與24歲林姓軍人發生碰撞，疑似因為撞擊力大，林姓軍人撞到安全島後送醫搶救不治。

越籍女子疑似貪圖方便，突然左轉撞上林姓軍人。圖／台視新聞

這起事件發生在12日晚間8點，當時越籍潘姓女子騎乘微型電動車，行經路口時疑似想貪圖方便左轉回家，從外側車道直接轉彎，導致位在內側車道的林姓軍人煞車不及，直接撞上。強大衝擊力害林姓軍人連人帶車滑行一段距離，隨後撞上分隔島，送醫後仍宣告不治。

林姓軍人送醫後宣告不治。圖／台視新聞

警方也對兩人實施酒測及抽血檢驗，結果均為0，現場已完成測繪、採證，並調閱監視器，詳細肇因將由交通大隊分析鑑定，並報請檢察官依法相驗。

高雄／綜合報導 責任編輯／網路中心

