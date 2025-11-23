越籍女變身爆乳女僕養身館賣淫 警攻堅在密室逮4人

記者莊淇鈞／桃園報導

穿著女僕裝的爆乳越籍女。（圖／翻攝畫面）

桃園警方日前獲報，在桃園區民族路1間養生館有外籍女子假藉按摩卻從事性交易，景福派出所昨天（22日）持搜索票展開查緝，起初搜索無果，但後來在搜查員工休息室時，在木櫃的下方發現竟有密室，裡面竟藏著1名穿著女僕薄紗的爆乳越籍女，全案總計查獲4名越南籍女子及2名客人，警詢後依法移請桃園地檢署偵辦，4名越女也依規定移請收容。

穿著女僕裝的爆乳越籍女躲在養身館密室中。（圖／翻攝畫面）

據了解，日前桃園警方接獲線報，在桃園區民族路某養生館容留外籍女子從事應召性交易，為規避警方查緝，該間養身館室內加裝多道鐵門及監視器。轄區景福所所長吳家鳴立即陳報桃園警分局行政組，共同組成專案小組進行監控蒐證，昨天持搜索票攻堅查緝。

廣告 廣告

穿著女僕裝的爆乳越籍女被警方逮捕。（圖／翻攝畫面）

過程中警方迅速衝入店內控制櫃台人員，開啟1樓鐵門上到2樓，櫃台人員推說沒有二樓門鑰匙，警方立即撬破隔板開門衝上3樓，僅發現2名客人，但卻沒有應召女子的蹤影，本來警方以為賣淫應召的外籍女子已經逃逸，但經過再次仔細搜查，終於在員工休息室內的木櫃下方，發現竟有個密室，打開後竟有1名身著女僕薄紗裝的爆乳越籍女子就躲在內。

這次警方共被查獲4名越南籍女子賣淫，1人為失聯移工，另1人則逾期停留，經警方了解，男客以每次3000元代價從事性交易，4人經警詢後依違反社會秩序維護法等相關法規移送桃園地檢署偵辦，涉案女子也依規定移送收容。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

BMW三重街頭狂飆 遇警攔查車上「爆乳姊」攜毒被逮

爆乳清涼美女照網路論壇攬客 新北警逮人竟是5旬婦下海

獨家／「元家」水產等17家廠商遭詐近3千萬 主嫌曾是雙北最大淫媒

秀9大招攬客「奶霸本人自約」 越女網路賣淫遭警逮

