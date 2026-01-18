越籍女騎士貪快違規左轉！ 高雄國軍閃避不及魂斷營區外

高雄市燕巢區12日晚間發生一起致命車禍，34歲的越籍女子在騎乘電動二輪車返家途中，因貪圖方便違規左轉，導致後方的24歲國軍騎士林姓男子無法閃避，最終重創不治。事故發生後，林男的親友在社交媒體上呼籲目擊者提供行車紀錄器，以還原事故真相。

根據警方調查，事故發生時雙方均未飲酒，初步判斷女騎士的左轉行為違規，而林男在行經無號誌路口時未減速。警方將進一步分析事故原因，並報請檢察官依法進行相驗。

據悉，潘女來自越南，嫁至台灣後在當地工作。此次事故發生在她回家的路上，而林男則是在受訓期間返回燕巢營區宿舍，親友對此事故感到無法接受，並希望能夠獲得真相。

